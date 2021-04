Net een nieuwe iPhone uit de verpakking gehaald, maar geen idee hoe de iPhone simkaart plaatsen gaat? In deze tip laten we je precies zien hoe dat moet, zodat je snel aan de slag kunt met je nieuwe toestel!

iPhone-simkaart plaatsen: dit heb je nodig

Om de simkaart te plaatsen of vervangen heb je een simkaart-verwijdertool nodig. Deze wordt altijd meegeleverd met een nieuwe iPhone en zit aan de achterkant van het instructieboekje verwerkt. Heb je deze niet bij de hand, dan is er ook genoeg keukengereedschap om het laatje voor de simkaart te verwijderen. Gebruik bijvoorbeeld het uiteinde van een paperclip, of een punaise.

Welke simkaart heb ik nodig?

De simkaart die je van je provider ontvangt, heeft verschillende formaten. Gelukkig kun je bij de iPhone in bijna alle gevallen de kleinste, nano-simkaart gebruiken. Apple heeft vanaf de iPhone 5 gekozen voor nano-sim. Oudere toestellen, zoals de iPhone 8, tot aan de nieuwste iPhone 12 (Pro) werken met een nano-simkaart.

Zo plaats je een iPhone simkaart in 4 stappen

Pak je iPhone en zoek het simkaartslot; Het verschilt per toestel waar je deze kunt vinden. Voor de meeste toestellen zit deze aan de rechterzijkant van het toestel, maar bij de iPhone 12 vind je deze aan de linkerzijkant. Druk het puntje van de simkaart verwijdertool in het gaatje van de simkaartslot. Duw stevig, maar niet te hard; Het simkaartslot springt uit de iPhone. Haal deze eruit en plaats de nieuwe simkaart er in; Druk het slot met de simkaart terug in je iPhone en duw het even aan.

Tip: Het is niet per se nodig om je iPhone uit te schakelen om de simkaart te plaatsen of vervangen.

Nu de simkaart is geplaatst kun je de iPhone weer aanzetten. Staat de iPhone nog aan, dan verschijnt er een melding op je scherm dat de simkaart is vergrendeld. Vul vervolgens de code van je simkaart in, daarna gaat je iPhone op zoek naar een signaal en kun je binnen een paar seconden bellen en gebeld worden.

