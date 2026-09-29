6 slimme trucjes om sneller én efficiënter op je (nieuwe) iPhone te werken

Je iPhone heeft veel verborgen functies, die ervoor zorgen dat je sneller én efficiënter kunt werken. Wij zetten er zes voor je op een rij!

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Efficiënter werken op je iPhone

Apple brengt regelmatig updates uit die ervoor zorgen dat je slimmer en efficiënter kunt werken op je iPhone. Het besturingssysteem zit vol handige functies voor werk en privé, maar je moet ze wel weten te vinden. Wil je sneller werken? Deze zes tips helpen je op weg.

1. Laat je iPhone een Opdracht maken

iOS 27 maakt de Opdrachten-app een heel stuk toegankelijker. Je kunt nu namelijk in gewone taal beschrijven wat je wilt automatiseren, waarna je iPhone de benodigde acties tussen apps kan koppelen. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat er na je werk een bericht moet worden verstuurd met je verwachte aankomsttijd. Je hoeft daarvoor dus niet zelf iedere actie in een opdracht samen te stellen. Het werkt als volgt:

Open de Opdrachten-app en tik op het plusteken om een nieuwe opdracht te maken. Typ bijvoorbeeld:

‘Als ik klaar ben met werken, stuur een bericht naar mijn partner dat ik onderweg ben en geef mijn verwachte aankomsttijd door.’

Opdrachten probeert vervolgens automatisch de juiste stappen samen te stellen. Je kunt de aangemaakte opdracht controleren en, als er iets ontbreekt, gewoon beschrijven wat je wilt aanpassen. De app verwerkt die wijziging vervolgens voor je.

Je kunt dit voor allerlei dagelijkse taken gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een avondroutine waarbij je ‘Niet storen’ inschakelt, je scherm dimt, een meditatie-app opent, of een wekker instelt. Voor deze functie heb je Apple Intelligence nodig. Op de iPhone gaat het om de iPhone 16-modellen en nieuwer, plus de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max.

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2. Gebruik Spotlight

Heb je veel apps op je iPhone en ben je tijdens het werken vaak op zoek naar de juiste? Met Spotlight vind je vrijwel alles snel via één zoekopdracht. Zoek naar een app en open deze direct, zonder door je Beginscherm te scrollen. Ook rekensommen kun je eenvoudig invoeren; het antwoord verschijnt meteen.

Veeg op het beginscherm naar beneden en typ wat je zoekt. Je kunt bijvoorbeeld de naam van een app invoeren, maar Spotlight gebruiken als rekenmachine kan ook. Typ simpelweg een rekensom en het antwoord verschijnt direct.

3. Tik op de achterkant

Je iPhone heeft een verborgen snelkoppeling: je kunt een actie uitvoeren door twee of drie keer op de achterkant te tikken. Daarmee kun je dus razendsnel een functie van jouw keuze uitvoeren. Instellen gaat zo:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Toegankelijkheid’ en dan op ‘Aanraken’; Kies ‘Tik op achterkant’; Voer achter ‘Dubbel tikken’ en/of ‘Driemaal tikken’ een functie in.

We raden aan om ‘Driemaal tikken’ te kiezen. Bij ‘Dubbel tikken’ maakten we in de praktijk soms mee dat de functie relatief vaak per ongeluk werd geactiveerd.

4. Stel tekstvervanging in

Typ je regelmatig dezelfde woorden, zinnen of bijvoorbeeld een e-mailadres? Dan creëer je met tekstvervanging op je iPhone een enorme tijdsbesparing en kun je veel sneller werken. Het werkt zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Toetsenbord’;

Kies ‘Tekstvervanging’ en tik rechtsboven op het plusteken;

Vul bij ‘Zin’ de volledige tekst in en bij ‘Trefwoord’ de afkorting.

Je kunt bijvoorbeeld @mail instellen voor je volledige e-mailadres. Zodra je die afkorting typt, vult je iPhone de tekst automatisch aan.

5. Gebruik Haptic Touch

Houd het icoon van een app even ingedrukt en je krijgt vaak direct een menu met handige snelkoppelingen te zien. Bij de Camera-app kun je bijvoorbeeld rechtstreeks een selfie of video starten. Werken op je iPhone gaat zo weer een stukje sneller, vooral wanneer je Haptic Touch gebruikt bij apps die je vaak opent. Welke opties er verschijnen, verschilt per app.

6. Laat Safari tabbladen ordenen

Als je in Safari vaak meerdere tabbladen open hebt staan, wordt het soms wel erg onoverzichtelijk. In iOS 27 helpt Safari je hiermee. Dankzij Apple Intelligence kan de browser tabbladen automatisch in groepjes zetten. Denk aan een groepje voor vakantie, eentje voor recepten en eentje voor het laatste nieuws. Zo vind je websites sneller terug en kun je nog efficiënter werken op je iPhone.



Om deze functie aan te zetten open je het menu met de tabbladen (de knop met de twee vierkantjes). Daarna tik je op de knop met de drie streepjes en kies je voor ‘Orden tabbladen’. Daarna tik je op ‘Maak automatisch onderwerpen aan’.

Meer tips?

Deze functies zijn vooral handig omdat ze kleine handelingen uit je dagelijkse workflow halen en je sneller laten werken met je iPhone. Het zijn dan ook zes instellingen en functies die je zeker eens moet proberen.

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