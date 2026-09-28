iPhone 18 Pro: Pro pakt door

Bekijk actie

Wekker op je iPhone heeft een veelgevraagde verbetering: hier zit die

Maurice Snijders
Maurice Snijders
28 september 2026, 13:28
2 min leestijd
Wekker op je iPhone heeft een veelgevraagde verbetering: hier zit die

De wekker op je iPhone heeft in iOS 27 een bijzonder praktische verbetering gekregen, alleen zit de instelling behoorlijk goed verstopt.

Lees verder na de advertentie.

Wekker op je iPhone heeft een veelgevraagde verbetering

Een bekend probleem bij de iPhone is in iOS 27 verleden tijd. Als je ’s avonds het volume van de beltoon zachter zette, verlaagde daarmee ook het volume van de wekker. Dat kon in de praktijk uiteraard behoorlijk onhandig zijn: een zachtere iPhone betekende namelijk ook een zachtere wekker.

In iOS 27 heeft Apple een verbetering doorgevoerd voor de wekker op je iPhone. Je kunt het volume van wekkers en timers voortaan onafhankelijk instellen van het volume van je beltoon. Apple heeft de optie alleen behoorlijk goed weggestopt. We laten je zien waar je moet zoeken.

Clock

Clock

Apple

Gratis via App Store

Hier vind je de instelling

Het aanpassen van het volume voor de wekker op je iPhone is gelukkig niet moeilijk, je moet alleen even weten waar je moet kijken.

  1. Open de app Instellingen;

  2. Tik op ‘Horen en voelen’;

  3. Schakel onder ‘Wekkers en timers’ de optie ‘Pas beltoonvolume aan’ uit;

  4. Stel het gewenste volume in met de schuifbalk.

wekker verbetering

Voortaan staat het volume van de wekker los van dat van je beltoon. Zet je later met de volumeknoppen je beltoon zachter, dan verandert het ingestelde wekker­volume niet mee. Dat is vooral handig als je je iPhone ’s nachts graag op stil hebt staan. Je kunt de beltoon zachter zetten, terwijl je wekker gewoon op een duidelijk hoorbaar niveau blijft staan. Het is zonder meer een handige verbetering voor de wekker op je iPhone.

Overigens kun je onder de opties voor ‘Wekkers en timers’ een vergelijkbare instelling aanpassen voor ‘Waarschuwingen en systeemgeluiden’. Ook die geluiden kun je in iOS 27 loskoppelen van het beltoonvolume. Denk bijvoorbeeld aan meldingen en andere systeemgeluiden.

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je er meer? Op iPhoned lees je elke week handige tips en trucs voor je iPhone. Schrijf je gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Basisinstellingen iOS 27 iPhone Apple

Bekijk ook

3 verborgen iOS 27-features die véél handiger zijn dan je denkt

3 verborgen iOS 27-features die véél handiger zijn dan je denkt

24 september 2026

Waarop moet je letten bij een zakelijk iPhone abonnement?

Waarop moet je letten bij een zakelijk iPhone abonnement?

Gisteren 9:22

Je dure smart-tv laat níét de beste beeldkwaliteit zien: zo komt dat

Je dure smart-tv laat níét de beste beeldkwaliteit zien: zo komt dat

23 september 2026

Formule 1 hélemaal gratis kijken: zo kijk je de F1 in 2026 zonder kosten

Formule 1 hélemaal gratis kijken: zo kijk je de F1 in 2026 zonder kosten

26 september 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren