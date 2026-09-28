Wekker op je iPhone heeft een veelgevraagde verbetering: hier zit die

De wekker op je iPhone heeft in iOS 27 een bijzonder praktische verbetering gekregen, alleen zit de instelling behoorlijk goed verstopt.

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Wekker op je iPhone heeft een veelgevraagde verbetering

Een bekend probleem bij de iPhone is in iOS 27 verleden tijd. Als je ’s avonds het volume van de beltoon zachter zette, verlaagde daarmee ook het volume van de wekker. Dat kon in de praktijk uiteraard behoorlijk onhandig zijn: een zachtere iPhone betekende namelijk ook een zachtere wekker.

In iOS 27 heeft Apple een verbetering doorgevoerd voor de wekker op je iPhone. Je kunt het volume van wekkers en timers voortaan onafhankelijk instellen van het volume van je beltoon. Apple heeft de optie alleen behoorlijk goed weggestopt. We laten je zien waar je moet zoeken.

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Hier vind je de instelling

Het aanpassen van het volume voor de wekker op je iPhone is gelukkig niet moeilijk, je moet alleen even weten waar je moet kijken.

Open de app Instellingen; Tik op ‘Horen en voelen’; Schakel onder ‘Wekkers en timers’ de optie ‘Pas beltoonvolume aan’ uit; Stel het gewenste volume in met de schuifbalk.

Voortaan staat het volume van de wekker los van dat van je beltoon. Zet je later met de volumeknoppen je beltoon zachter, dan verandert het ingestelde wekker­volume niet mee. Dat is vooral handig als je je iPhone ’s nachts graag op stil hebt staan. Je kunt de beltoon zachter zetten, terwijl je wekker gewoon op een duidelijk hoorbaar niveau blijft staan. Het is zonder meer een handige verbetering voor de wekker op je iPhone.

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Overigens kun je onder de opties voor ‘Wekkers en timers’ een vergelijkbare instelling aanpassen voor ‘Waarschuwingen en systeemgeluiden’. Ook die geluiden kun je in iOS 27 loskoppelen van het beltoonvolume. Denk bijvoorbeeld aan meldingen en andere systeemgeluiden.

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