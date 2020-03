Overzicht: deze iPhones zijn waterbestendig of waterdicht

De meeste nieuwere iPhones zijn waterbestendig of waterdicht. Maar deze begrippen worden vaak onterecht als synoniemen van elkaar gebruikt. Wat is het verschil precies? En is jouw iPhone waterbestendig, waterdicht of geen van beide?

Deze iPhones zijn waterbestendig

iPhones die waterbestendig zijn hebben een zogenaamde IP67-certificering. Dit wil zeggen dat je iPhone maximaal 30 minuten en niet meer dan één meter diep onder water kan blijven. Als je je iPhone dan bijvoorbeeld in de wc laat vallen en er meteen uithaalt, is je iPhone daar bestand tegen. Ook zijn deze iPhones stofdicht. De volgende iPhones hebben een IP67-certificering en zijn dus waterbestendig:

Voorgangers van de iPhone 7 zijn niet waterbestendig. Als je één van deze iPhones hebt, is het dus aan te raden om ze niet te gebruiken in de regen of op een vochtige plek neer te leggen.

Deze iPhones zijn waterdicht

Een iPhone met een IP68-certificering zijn waterdicht en blijven dus gewoon bruikbaar wanneer je ze onder water houdt. Een waterdichte iPhone mag niet dieper dan 3 meter onder water komen. De volgende iPhones hebben een IP68-certificering en zijn dus waterdicht:

Deze iPhones kan je gerust gebruiken tijdens een zware regenbui. Als je één van deze iPhones in bad laat vallen, dan zou deze het moeten overleven. Toch is het verstandig om op hele vochtige plekken, zoals de sauna of het zwembad, je iPhone niet mee te nemen.

Naarmate je iPhone slijt kan de waterdichtheid ook afnemen. Als je scherm bijvoorbeeld is gebarsten, is je iPhone niet meer waterdicht. Zoek het gevaar daarom niet op, want je hebt geen (automatische) garantie op waterschade.

