AirDrop is een handige functie om bestanden uit te wisselen tussen je Mac en iPhone of iPad. Werkt het onverwachts niet meer of weet je niet hoe je het moet inschakelen? We hebben een aantal oplossingen voor je op een rijtje gezet om je AirDrop in te schakelen.



AirDrop werkt niet: probeer deze oplossingen

Eén van de voordelen van het Apple-ecosysteem is dat je al je apparaten met elkaar kan laten synchroniseren. Met AirDrop kan je dan ook snel en simpel bestanden uitwisselen zonder dat daar een kabel of een usb-stick bij aan de pas moet komen. Het is handig om bijvoorbeeld documenten uit te wisselen in een kantooromgeving, of om snel een foto of filmpje naar een vriend te sturen.

Het kan dan ook behoorlijk frustrerend zijn als AirDrop niet werkt zoals het hoort. Hieronder hebben we een aantal mogelijke oplossingen voor je op een rijtje gezet, waarna jij hopelijk je AirDrop weer kan inschakelen.

1. Zorg dat wifi en bluetooth aanstaat, persoonlijke hotspot uit

AirDrop werkt via Bluetooth en wifi. Het is daarom belangrijk dat jij én de persoon naar wie je een bestand wil sturen in de buurt zijn van dezelfde wifi en de Bluetooth hebben ingeschakeld op hun apparaat. Ook is het van belang dat de persoonlijke hotspot is uitgeschakeld. Dit kan namelijk het wifi-netwerk onderbreken.

Probeer vervolgens eerst de wifi en Bluetooth even uit- en weer aan te zetten. Doe dit wel via de instellingen en niet via het bedieningspaneel. Het aan- en uitzetten van de vliegtuigstand is ook een optie.

2. Herstart je hardware

Heb je wifi en Bluetooth aanstaan en je persoonlijke hotspot uit? Als AirDrop dan nog niet werkt, is het eerste wat je kan doen het herstarten van je hardware. Het verschilt per apparaat hoe dit precies in zijn werk gaat. In deze tip lees je alles over hoe je je iPhone moet herstarten.

3. Open AirDrop in Finder op je Mac

Probeer je bestanden naar je Mac te versturen en lukt dit niet, dan kun je het handmatig proberen aan te zetten. Open hiervoor Finder en klik op ‘AirDrop’. Je Mac is vervolgens actief vindbaar voor andere apparaten.

In het AirDrop-scherm in Finder kun je overigens ook de AirDrop-instelling van je Mac aanpassen. Lees hieronder meer over wat dat precies inhoudt.

4. Controleer je AirDrop-instellingen

Om je privacy te beschermen, werkt AirDrop standaard alleen met apparaten en mensen die in je adresboek staan. Lukt het niet om bestanden te sturen, dan gaat er mogelijk iets verkeerd met je adresboek. Om toch een bestand te kunnen verzenden, kan het helpen om AirDrop (tijdelijk) op ‘Iedereen’ in te stellen. Volg hiervoor onderstaande stappen.

Open instellingen en tik op ‘Algemeen’; Tik op AirDrop en kies voor ‘Iedereen’; Probeer vervolgens nogmaals je bestand te versturen.

Let wel op: deze instelling laat iedereen om je heen bestanden naar je versturen via AirDrop. Als je dit niet wil, zet de instelling dan terug zodra je klaar bent, om je privacy te beschermen.

Delen via AirDrop

Je AirDrop zou nu ingeschakeld moeten zijn. Om iets te delen via AirDrop tik je op het ‘deel’-icoon van een document, foto of filmpje. Bij de deel-opties zie je vaak aan de linkerkant het AirDrop-icoon staan. Als je hierop tikt zie je welke apparaten er in de buurt zijn, die AirDrop ook hebben ingeschakeld.

Meer AirDrop-tips

Wil je meer weten? Lees dan eens onze tip over 5 bestandstypen die je razendsnel met AirDrop kunt delen of hoe je nog sneller bestanden deelt met AirDrop in je Mac-dock. Krijg je wel eens zomaar een AirDrop verzoek van een onbekend persoon? Lees dan hoe je ongewenste AirDrops kan voorkomen.