Als je een iPhone draadloos wil opladen, moet het toestel dit natuurlijk wel ondersteunen. Benieuwd welke iPhones dit doen? We zetten ze in dit artikel voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Draadloos opladen: deze iPhones ondersteunen het

Om een draadloze oplader met je iPhone te gebruiken, moet je wel in het bezit zijn van een toestel dat draadloos opladen ondersteunt. Gelukkig wordt draadloos laden ondersteund door de nieuwere iPhones. Als je een iPhone 7 of ouder gebruikt is het helaas niet mogelijk om je toestel zonder kabeltje op te laden. De volgende iPhones ondersteunen draadloos opladen:

Het is wel belangrijk dat je een Qi-gecertificeerde oplader gebruikt. Qi is een universele standaard voor draadloos opladen en je vindt dit dus ook in de meeste draadloze opladers terug. Om draadloos op te laden, sluit je de oplader aan op een voedingsbron.

Vervolgens leg je de iPhone simpelweg met het scherm naar boven op de oplader. Door middel van magnetische inductie maakt je iPhone contact met de oplader. Je iPhone licht op en begint met opladen. Het kan wel enkele seconden duren voordat het opladen begint.

Lukt het niet?

Ondersteunt je iPhone wel draadloos opladen, maar gebeurt er niets? Probeer dan je toestel iets te verschuiven, zodat het contact maakt. Daarnaast mag er niks tussen de oplader en iPhone liggen. Ook als je een wat dikker hoesje of een magnetische case hebt, kan het zijn dat je iPhone niet oplaadt. Haal dan eerst je hoesje er vanaf. Haal ook eventueel je pasjes uit je iPhone-hoesjes, want de oplader kan de magneetstrip beschadigen.

Lees ook: De 5 beste draadloze opladers voor je nieuwe iPhone

Meer tips

Wil je meer handige iPhone-tips lezen? Op iPhoned komen we dagelijks met handige tips om alles uit je iPhone te halen. We leggen bijvoorbeeld uit hoe je een iPhone het beste kan schoonmaken. Zit je iPhone-geheugen vol? Dan lees je hier hoe je ruimte vrijmaakt. Wil je Apple AirPlay gebruiken? Check dan onze tip!