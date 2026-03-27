iPhone-tips: 4 instellingen in iOS 26.4 die je direct moet aanpassen!

Apple heeft onlangs iOS 26.4 uitgebracht – als je die al hebt geïnstalleerd, is het nu tijd om de volgende instellingen gelijk aan te passen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4 instellingen in iOS 26.4 die je direct moet aanpassen

De update naar iOS 26.4 brengt allerlei nieuwe functies en features naar je iPhone. Sommige van die nieuwe functies staan standaard ingeschakeld, andere staan standaard juist uitgeschakeld. De volgende instellingen in iOS 26.4 moet je volgens ons daarom direct aanpassen!

1. Audiozoom

Een van de instellingen die iOS 26.4 toevoegt, is de functie Audiozoom. Deze functie is handig wanneer je filmt en inzoomt op iemand. Staat Audiozoom ingeschakeld, dan is de opgenomen audio namelijk gericht op het onderwerp waarop je hebt ingezoomd. De kans dat je dat wilt is bijzonder groot, dus schakel de optie maar gelijk in. Dat doe je zo:

Open de app Instellingen; Scrol een stukje en tik op ‘Camera’; Tik op ‘Neem geluid op’; Schakel ‘Audiozoom’ in.

2. Verminder heldere effecten

Heb je een al wat oudere iPhone of laat de batterijduur te wensen over, dan raden we aan om deze instelling in iOS 26.4 in te schakelen. De heldere effecten van Liquid Glass zien er misschien leuk uit, maar ze hebben verder geen enkele functie en kosten alleen maar energie. Door deze instelling in te schakelen, verminder je dat. Het werkt zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Toegankelijkheid’;

Tik op ‘Weergave en tekstgrootte’;

Scrol wat naar beneden;

Schakel ‘Verminder heldere effecten’ in.

3. Beveiligingsverbeteringen

Met beveiligingsverbeteringen wordt je iPhone tussen software-updates extra beschermd. Het is dan ook aan te raden om in te stellen dat deze updates automatisch worden geïnstalleerd. Je zet het als volgt aan:

Open de app Instellingen;

Scrol een stukje naar beneden;

Tik op ‘Privacy en beveiliging’;

Scrol helemaal naar beneden;

Tik op ‘Beveiligingsverbeteringen op de achtergrond’;

Schakel ‘Installeer automatisch’ in.

4. Veeg op toegangsscherm om camera te openen

Heb je een oudere iPhone, dan is deze functie op zich best handig. Heb je een nieuwere iPhone, dan zit daar de cameraregelaar op. De cameraregelaar is veruit de snelste manier om de camera-app te openen. En dat betekent dat je de optie ‘Veeg op toegangsscherm om camera te openen’ beter kunt uitschakelen. Dan open je de camera tenminste ook niet meer per ongeluk. Uitschakelen gaat zo:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Camera’;

Scrol helemaal naar beneden;

Schakel ‘Veeg op toegangsscherm om camera te openen’ uit.

