Eindelijk: Je iPhone kan binnenkort WhatsApp importeren van Android

Ruil je je Android-telefoon in voor een iPhone? Dan is het binnenkort eindelijk mogelijk om je oude gesprekken in Whatsapp van Android mee te nemen naar je iPhone.

WhatsApp: ‘Van Android naar iOS moet makkelijker’

We hebben lang op deze functie gewacht, maar eindelijk horen we de eerste officiële geluiden dat deze er ook echt aankomt. Mensen die Android beu zijn en overstappen op een iPhone, nemen binnenkort hun berichten en chat-geschiedenis van WhatsApp mee.

Althans, dat vertelde Mark Zuckerberg in een bericht op Facebook. Het was voor ons een raadsel waarom deze optie zo lang heeft geduurd. De geruchten gingen namelijk al een lange tijd rond. Van iPhone naar Android overstappen met WhatsApp is overigens nu al mogelijk. Als je een Android 12-telefoon of hoger koopt, kun je WhatsApp overzetten van een iPhone naar Android.

Overdracht Android naar iPhone nog niet ideaal

We vinden het echter een beetje jammer dat deze functie moet verlopen via een Android-app, gemaakt door Apple, genaamd Move to iOS. We hadden liever gezien dat de overdracht van WhatsApp van Android naar iPhone gewoon geïntegreerd was in de (app)-instellingen.

Aan de andere kant gaat de overdracht niet alleen om chats. Ook al je media zoals foto’s, video’s en spraakopnames gaan mee naar iOS. De optie om media over te zetten kon zonder WhatsApp al een tijdje. Als je WhatsApp wil overzetten heb je een iPhone met minimaal iOS 15.5 nodig.

Hoe werkt deze overdracht?

Als je een nieuwe iPhone binnen hebt, krijg je bij het opstarten meteen een optie die dit aangeeft. Je kan de data overzetten via de optie ‘Zet over van Android’. Daarvoor moet wel even de ‘Move to iOS’-app van je oude Android-smartphone aan staan. Je nieuwe iPhone gaat namelijk meteen op zoek naar deze app.

Gelukkig kan WhatsApp hierbij nu binnenkort ook als bron van data gekozen worden. Heeft de iPhone de Android met WhatsApp gevonden? Dan hoef je je alleen nog maar te verifiëren op de nieuwe iPhone. Voilà, je berichten en media zijn overgezet!