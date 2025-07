Overstappen naar een nieuwe iPhone is vrij gemakkelijk, maar je moet wel rekening houden met een aantal zaken. Hier moet je op letten tijdens het overzetten!

Nieuwe iPhone gekocht? Pas op met het overzetten van deze gegevens

Yes! Je hebt eindelijk een gloednieuwe iPhone in handen. Niets zo fijn als een fris toestel met een betere camera en een batterij die wél de hele dag meegaat. Maar voordat je begint met het overzetten van je belangrijke data, is het goed om even stil te staan welke gegevens er allemaal overgezet worden, en welke niet.

Sommige apps, zoals je bankieren-app of DigiD, gaan maar gedeeltelijk automatisch mee. En als je tweestapsverificatie gebruikt (zoals met Google Authenticator), kun je zomaar buitengesloten raken van sommige accounts als je even niet oplet. Maar maak je geen zorgen, want wij laten zien hoe je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Voordat je gaat overstappen naar een nieuwe iPhone

Voordat je begint is het belangrijk dat je een nieuwe back-up maakt. Je iPhone doet dit regelmatig zelf, maar het is slim om altijd even te checken wanneer de laatste back-up is gemaakt. Dat doe je via ‘Instellingen’ en op je naam te tikken. Kies vervolgens voor ‘iCloud’ en tik op ‘Back-up in iCloud’. Vervolgens tik je op ‘Maak nu back-up’.

Ook voor andere apps is het slim om je back-up vooraf te checken. Denk bijvoorbeeld aan de apps WhatsApp en Telegram. Het makkelijkst is om zelf even de apps die jij gebruikt op je iPhone na te lopen of de back-up up-to-date is.

Heb je dat eenmaal gecheckt dan kun je beginnen met het overzetten van je iPhone. Houd je oude iPhone bij de nieuwe en zet je nieuwe iPhone aan. Vervolgens zal je nieuwe iPhone vragen of je de gegevens van je oude toestel over wilt zetten. Volg daarbij de stappen die je op het scherm te zien krijgt.

Na het overzetten

Heb je eenmaal alles overgezet dan ben je nog niet klaar. Het is dan slim om je apps even na te lopen voordat je de oude iPhone leeggooit. Start ze op en check of je ze kunt gebruiken met je accounts. Soms moet je eerst nog even inloggen met je gegevens. Zorg er in ieder geval voor dat je de onderstaande apps extra goed checkt.

1. Authenticator-apps: tweestapsverificatie

Apps zoals Google Authenticator of Microsoft Authenticator gebruiken je toestel om codes te genereren voor tweestapsverificatie. Deze codes zijn vaak gekoppeld aan je apparaat. De apps worden overgezet, maar je moet daarna in de apps een back-up terugzetten. Dat doe je door de apps te starten en in te loggen op je account.

Het is daarom handig om je oude iPhone nog even bij de hand te houden tot je de authenticator-apps weer hebt ingesteld op je nieuwe iPhone. Check daarna nog even of de gegenereerde codes goed werken op je nieuwe toestel.

2. Bankieren en DigiD: opnieuw activeren

Bankieren-apps zoals die van ING, Rabobank of ABN AMRO worden gedeeltelijk overgezet, maar moet je soms daarna opnieuw activeren. Ook de betaalpassen die je in Apple Pay gebruikt moeten vaak opnieuw geactiveerd worden.

Daarnaast vereist ook DigiD een her-activatie. Dat doe je meestal met behulp van een bestaande inlog of je identiteitsbewijs. Meestal kun je ook je oude iPhone met je DigiD-account gebruiken voor het overzetten van je gegevens.

3. E-sim of fysieke simkaart

Een fysieke simkaart kun je makkelijk overzetten van je oude naar nieuwe iPhone. Een e-sim wordt vaak automatisch overgezet. Maar check toch na het overzetten altijd even of het goed gelukt is en of je de e-sim niet opnieuw moet activeren.

4. Wachtwoorden, sleutels en instellingen

Wachtwoorden die je in de wachtwoorden-app van Apple hebt opgeslagen worden automatisch meegenomen. Maar gebruik je een wachtwoordmanager zoals 1Password? Zorg er dan voor dat je back-up of synchronisatie goed staat ingesteld en check even of alles goed is meegenomen op je nieuwe toestel.

Heb je dit allemaal nagekeken dan kun je met een gerust hard je nieuwe iPhone gebruiken en is het overzetten klaar. We raden dan altijd nog wel even aan om je oude iPhone een paar dagen als back-up te houden, voordat je hem gaat wissen.

Meer Apple-tips?

