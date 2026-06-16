iPadOS 27 ondersteuning: deze iPads kunnen (niet) updaten in 2026

Apple heeft iPadOS 27 aangekondigd, maar niet elke iPad krijgt de update. Een paar oudere modellen vallen dit jaar buiten de boot. Dit zijn ze!



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Apple heeft iPadOS 27 tijdens de WWDC van 2026 laten zien. Er zitten een aantal toffe functies in, maar niet elke iPad kan updaten. Heb je een wat ouder model in huis? Dan is het slim om even te checken of jouw tablet de volgende update nog krijgt.

Om iPadOS 27 te installeren moet je iPad minimaal een A14-chip, M1-chip of nieuwer hebben. Een iPad met oudere chip blijft steken op iPadOS 26. Je tablet werkt dan nog, maar je krijgt niet de nieuwste functies van iPadOS 27.

Deze iPads vallen af (en deze niet)

Dat betekent dat er bij de iPad Pro twee modellen afvallen. Heb je een iPad Pro 2018? Dan blijf je zitten op iPadOS 26. Zowel de 12,9-inch als de 11-inch iPad Pro gaan niet meer mee.

Ook bij de gewone iPad zijn er afvallers. De iPad van de achtste generatie krijgt iPadOS 27 niet meer. Alleen de iPad 2021, iPad 2022 en de nieuwste iPad (2025) met A16-chip kunnen nog updaten.

Bij de iPad mini gaat er ook één iPad niet mee, want daar valt de iPad mini 2019 af. De iPad mini 2021 en iPad mini 2024 hebben nog wel ondersteuning voor iPadOS 27.

De iPad Air komt er iets beter vanaf. De iPad Air met A14-chip of nieuwer blijft ondersteund. Dat betekent dat de iPad Air 2020 en nieuwer gewoon mee kunnen naar iPadOS 27.

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Heb je dus een iPad uit 2018 of 2019? Dan is de kans groot dat iPadOS 27 niet naar je tablet komt. Dat betekent niet dat je meteen een nieuwe iPad moet kopen. Maar als je de nieuwste functies wilt, dan wordt het misschien tijd om eens rond te kijken naar een nieuwer model. Hieronder vind je de beste prijzen!