Deze nieuwe functie in macOS 27 moet je (direct) aanpassen

Met macOS 27 Golden Gate zijn veel verbeteringen naar je Mac gekomen, maar één functie moet je direct aanpassen. Om deze instelling gaat het!

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macOS 27

Apple heeft macOS 27 Golden Gate uitgebracht! Met de nieuwe softwareversie komen veel meer functies naar je Mac. Het besturingssysteem wordt uitgebreid met de (Engelstalige versie van) Siri AI, meer applicaties krijgen Apple Intelligence én het ontwerp van de Mac krijgt een belangrijke nieuwe functie. Apple heeft een nieuwe instelling toegevoegd, die het mogelijk maakt om de weergave van Liquid Glass aan te passen.

Liquid Glass kwam met macOS 26 beschikbaar voor alle gebruikers. Het nieuwe ontwerp van het besturingssysteem heeft veel meer transparante en doorzichtige elementen. Zo lijken menu’s en kaders van doorschijnend door het glazen effect van Liquid Glass. Daar zijn niet alle gebruikers blij mee, want Liquid Glass zorgt ervoor dat bepaalde onderdelen minder goed leesbaar zijn. Met een nieuwe functie in macOS 27 lost Apple dat probleem eindelijk op.

Liquid Glass aanpassen

In macOS 27 voegt Apple een nieuwe instelling toe aan je Mac. Met die instelling bepaal je zelf de transparantie van Liquid Glass. Heb je nu moeite met de leesbaarheid van bepaalde menu’s en kaders op je Mac? In dat geval wil je de nieuwe functie in macOS 27 direct aanpassen, want je kunt eindelijk zelf bepalen hoe Liquid Glass eruitziet. Na het installeren van macOS 27 vind je de nieuwe instelling als volgt:

Open de Systeeminstellingen op je Mac; Ga naar ‘Weergave’; Klik op de slider naast ‘Liquid Glass’; Stel Liquid Glass tot slot naar eigen voorkeur in.

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Met de nieuwe schuifknop kies je zelf hoe transparant Liquid Glass eruitziet op je Mac. Boven de slider staat een foto met kaders en tekst, zodat je direct ziet wat het effect van Liquid Glass is als je de instellingen aanpast. Als je nu moeite hebt met het lezen van bepaalde teksten is het verstandig om Liquid Glass zoveel mogelijk uit te schakelen. Ben je juist enthousiast over het ontwerp van Liquid Glass? Je kunt dan ook kiezen voor een nóg transparantere weergave, zodat Liquid Glass echt tot zijn recht komt.

Meer over macOS 27

Met macOS 27 krijgen gebruikers een veelgevraagde nieuwe functie, want ze kunnen eindelijk de weergave van Liquid Glass bepalen. Dat maakt het besturingssysteem veel toegankelijker, omdat teksten en kaders beter leesbaar worden voor gebruikers die daar eerder moeite mee hadden. Heb je macOS 27 nog niet geïnstalleerd? Apple heeft de update uitgebracht op maandag 14 september 2026, sindsdien kunnen alle gebruikers de nieuwe softwareversie installeren.

Je vindt macOS 27 onder ‘Systeeminstellingen > Algemeen > Software-update’. Daar kun je macOS 27 direct installeren, zodat je Mac wordt uitgebreid met veel handige functies. Dat is niet alles, want Apple heeft de software voor de Mac veel sneller gemaakt. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over macOS? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!