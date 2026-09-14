macOS 27 Golden Gate is uit: deze nieuwe features staan nu op je Mac

Apple heeft macOS 27 Golden Gate uitgebracht en die update brengt allerlei nieuwe functies, meer Apple Intelligence en een slimmere Siri naar je Mac.

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macOS 27 Golden Gate is uit

macOS 27 Golden Gate is gratis te installeren op ondersteunde Macs! Dat zijn Macs met Apple silicon-chips. Intel-Macs vallen helaas buiten de boot. Heb je een Mac met een M-chip, dan kun je controleren of jouw model de update ondersteunt in de app Systeeminstellingen onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’. Dit zijn de belangrijkste nieuwe functies die je dan op je Mac krijgt:

Siri AI

Een van de grootste vernieuwingen in macOS 27 is Siri. Apple heeft de assistent een flinke AI-upgrade gegeven en maakt Siri bovendien beschikbaar als zelfstandige app op de Mac. Siri begrijpt opdrachten beter en kan meerdere stappen achter elkaar uitvoeren. Ook houdt de assistent beter rekening met de context van een gesprek. Daardoor kun je natuurlijker met Siri communiceren en complexere opdrachten geven.

Siri AI is in macOS 27 in eerste instantie alleen beschikbaar in het Engels en in de EU aanvankelijk niet beschikbaar in iOS 27, iPadOS 27 en watchOS 27.

Spotlight

Ook Spotlight heeft een grote upgrade gehad. De zoekfunctie begrijpt beter wat je zoekt en maakt het eenvoudiger om informatie en bestanden op je Mac te vinden. Daarnaast kun je vanuit Spotlight steeds meer acties uitvoeren zonder eerst een aparte app te openen. Daardoor wordt Spotlight niet alleen een zoekfunctie, maar ook een handige manier om snel taken op je Mac uit te voeren.

Apple Intelligence

Apple Intelligence is nog nadrukkelijker aanwezig in macOS 27. Apple breidt de AI-mogelijkheden uit naar verschillende onderdelen van het besturingssysteem. Zo zijn bestaande functies als Image Playground verder uitgebreid en kan Visual Intelligence helpen om informatie op je scherm te analyseren. Daarmee probeert Apple AI niet als losse functie aan te bieden, maar steeds meer onderdeel te maken van de manier waarop je de Mac dagelijks gebruikt.

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