iOS 27 lost een groot probleem van je iPhone op (met deze nieuwe functie)

Apple presenteert iOS 27 tijdens de WWDC op 8 juni en daar zit een nieuwe functie in die gelijk een groot probleem van je iPhone oplost.

iOS 27 lost een groot probleem van je iPhone op

Geruchten over iOS 27 zeggen tot nog toe dat de release van dit jaar vooral gericht is op stabiliteit. Er zouden slechts een beperkt aantal nieuwe functies komen, afgezien van het feit dat Apple eindelijk zijn beloften op het gebied van AI nakomt.

Toch komen er ook een paar kleine nieuwe functies. Zo verwachten we een aantal nieuwe aanpassingsmogelijkheden in iOS 27 – en een daarvan lost een lang bestaand probleem van je iPhone op. Het wordt namelijk veel gemakkelijker wijzigingen op je startscherm snel ongedaan te maken en opnieuw uit te voeren.

Een nieuwe schakelaar

Mark Gurman van Bloomberg zegt in de laatste versie van zijn Power On-nieuwsbrief dat iOS 27 een nieuwe schakelaar op het startscherm krijgt. Daarmee kun je wijzigingen op het startscherm eenvoudig ongedaan maken en weer opnieuw uitvoeren. Deze schakelaar komt in hetzelfde aanpassingsmenu te staan dat momenteel wordt gebruikt voor het toevoegen van widgets. In het bericht staat onder meer:

“In the category of modest improvements, Apple is testing a tweak to the home screen in iOS 27 that could be helpful for those often making adjustments to their icon and widget layouts. Right now, when you long-press on the home screen, you get a bubble in the top left corner with four options: Add Widget, Customize, Edit Wallpaper and Edit Pages. Apple is looking at adding “undo” and “redo” buttons in that same menu to make reversing or redoing changes easier.” “In de categorie van kleine verbeteringen test Apple in iOS 27 een aanpassing aan het startscherm die handig kan zijn voor mensen die vaak wijzigingen aanbrengen in de indeling van hun pictogrammen en widgets. Op dit moment verschijnt er, wanneer je lang op het startscherm drukt, een menu in de linkerbovenhoek met vier opties: Voeg widget toe, Pas aan, Wijzig achtergrond en Wijzig pagina’s. Apple is van plan om in datzelfde menu knoppen voor ‘Ongedaan maken’ en ‘Opnieuw uitvoeren’ toe te voegen, zodat het veel gemakkelijker wordt om wijzigingen ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren.”

Het aanpassen en ongedaan maken van wijzigingen op het startscherm van je iPhone is al heel lang eerder een probleem dan dat het gemakkelijk is, maar daar komt met iOS 27 dus verandering in. Je kunt dan al je wijzigingen eenvoudig weer terugdraaien en omgekeerd. Het is nog onduidelijk hoe ver de geschiedenis van ongedaan maken en opnieuw uitvoeren teruggaat, maar het is zeker handig om snel even te experimenteren.

Een nieuwe Liquid Glass-schuifregelaar

Naast deze nieuwe schakelaar voor het ongedaan maken en opnieuw uitvoeren van wijzigingen voegt iOS 27 een nieuwe Liquid Glass-schuifregelaar toe. Daarmee kun je precies instellen hoe je Liquid Glass eruit wilt laten zien. En dat gaat uiteraard verder dan de huidige opties 'Helder' en 'Getint'. Voor de rest zal de nadruk bij iOS 27 zoals gezegd vooral liggen op het verbeteren van prestaties en stabiliteit. Dit zorgt waarschijnlijk ook voor een langere batterijduur.