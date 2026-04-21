iOS 27 brengt twee veranderingen in het design: dit zijn ze

Apple sleutelt opnieuw aan het uiterlijk iOS. In iOS 27 komen er volgens geruchten twee veranderingen aan.



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27 brengt twee veranderingen in het design

Dit jaar verschijnt iOS 27 en daarin wordt het design weer wat aangepast. Volgens recente geruchten focust Apple zich daarbij vooral op twee zaken.

1. Meer controle over het Liquid Glass-effect

Sinds iOS 26 heeft je iPhone een Liquid Glass-look gekregen. Hierdoor lijken veel onderdelen van glas gemaakt. Zo zie je bij knoppen en andere onderdelen stukjes van de achtergrond doorschemeren.

Op dit moment heb je maar een beperkte mogelijkheid om dit effect aan te passen. Bij ‘Instellingen > Scherm en helderheid > Liquid Glass’ kun je kiezen tussen een ‘Helder’-variant (heel transparant) en ‘Getint’ (meer ondoorzichtig).

In iOS 27 wil Apple daar wat aan gaan veranderen. Volgens geruchten komt er dan een schuifregelaar waarmee je precies kunt instellen hoe sterk het glas-effect zichtbaar is.

Het schijnt dat Apple al in iOS 26 heeft geprobeerd om deze functie toe te voegen, maar dat het toch wat lastiger bleek om dit te implementeren. Nu lijkt Apple die stap alsnog te gaan zetten.

2. Kleine tweaks aan het huidige design iOS

Naast die nieuwe slider werkt Apple ook wat kleinere verbeteringen binnen de bestaande interface. Verwacht echter geen compleet nieuw uiterlijk, want het gaat vooral om verfijningen van wat er al is.

Welke aanpassingen nog meer gaan komen in het design van iOS 27, is nog niet helemaal duidelijk. Maar je moet denken aan subtiele veranderingen in knoppen, navigatiebalken of apps die nu nog wat onhandig werken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27: nog even wachten

Apple is van plan om het nieuwe design van iOS 27 tijdens de WWDC 2026 (in juni) te laten zien. Vlak daarna kun je aan de slag met de testversie. De uiteindelijke release volgt in het najaar.

Wil je alles weten over iOS 27? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle Apple-updates!