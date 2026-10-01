WhatsApp geeft je als ouder meer controle over het account van je tiener. Daarbij kun je ook het gebruik van Meta AI beperken.

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WhatsApp komt met beperkingen voor Meta AI (mits je deze functie inschakelt)

WhatsApp heeft ouders meer controle gegeven over wat hun tieners in de app kunnen doen. Zo kunnen ze voortaan beperkingen instellen voor Meta AI. Ook krijgen ze meer mogelijkheden om in de gaten te houden wat er rondom WhatsApp-groepen gebeurt.

De nieuwe mogelijkheden zijn onderdeel van de ouderlijke controles van WhatsApp. Eerder waren die vooral bedoeld voor jongere kinderen, maar nu breidt WhatsApp ze uit naar accounts van tieners.

Voor het gebruik van ouderlijk toezicht moet je als ouder of voogd je WhatsApp-account koppelen aan het account van je zoon of dochter. Meer informatie hierover vind je op de FAQ-pagina van WhatsApp.

Meta AI aan banden leggen in WhatsApp

Er zijn twee mogelijkheden om Meta AI te beperken. De standaardinstelling is bedoeld voor gebruikers van 13 jaar en ouder. Daarnaast komt er nog een strengere optie. Zet je als ouder deze optie aan, dan worden de onderwerpen waarover een tiener met Meta AI kan praten verder beperkt.

Ook zijn bepaalde Meta AI-functies niet beschikbaar wanneer deze strengere instelling actief is. Het gaat om functies die gebruikmaken van Private Processing. Dit is een functie die AI-functies zoals, schrijfhulp en incognito chats mogelijk maakt, zonder dat Meta of WhatsApp jouw persoonlijke gegevens kunnen inzien.

De beperkingen staan dus niet automatisch aan. Je moet als ouder dus zelf de ouderlijke controles instellen en vervolgens bepalen welke optie je kinderen voor Meta AI mogen gebruiken.

Meldingen over WhatsApp-groepen

Ook bij groepsgesprekken krijgen ouders wat meer zicht op wat er gebeurt. Zo kunnen ze een melding krijgen wanneer hun tiener lid wordt van een groep of juist uit een groep vertrekt.

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Daarnaast kan WhatsApp ouders waarschuwen wanneer een groep waar hun tiener al in zit flink groter wordt. Je kunt als ouder overigens niet meekijken met de gesprekken zelf.

Verder kunnen ouders instellen hoe hun tiener kanalen gebruikt en welke Status-updates zichtbaar zijn. Ook kunnen ze bepalen wie de Status-updates van hun tiener mag bekijken.

Als ouder krijg je door deze functies dus geen toegang tot WhatsApp-gesprekken of telefoongesprekken van je kind. Die blijven beschermd met end-to-end-encryptie. De nieuwe functies geven je dus vooral meer controle over instellingen en activiteiten rondom het account van je zoon of dochter en niet over de inhoud van privégesprekken.

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