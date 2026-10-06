WhatsApp toont straks een belangrijke waarschuwing (die je níét kunt negeren)

WhatsApp voegt binnenkort een nieuwe beveiligingsmaatregel inclusief waarschuwing toe voor gebruikers met een verouderde versie van iOS.

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Belangrijke waarschuwing in WhatsApp

WhatsApp komt met een nieuwe beveiligingsmaatregel voor zowel Android- als iPhone-gebruikers. Als je met een verouderde versie van Android of iOS probeert in te loggen bij WhatsApp, krijg je een duidelijke waarschuwing te zien, met het verzoek om de software van je telefoon bij te werken. Pas daarna kun je weer inloggen en berichten versturen. Je kunt de melding niet overslaan.

Opvallend is dat je hiervoor niet eens de nieuwste versie van WhatsApp hoeft te installeren. De controle gebeurt namelijk aan de kant van WhatsApp zelf en wordt geleidelijk uitgerold naar specifieke gebruikers.

Veiligheid

De maatregel heeft vooral met veiligheid te maken. Een telefoon met verouderde software krijgt vaak ook geen belangrijke beveiligingsupdates meer. Daardoor kunnen bekende kwetsbaarheden worden misbruikt door kwaadwillenden. Ook de end-to-end-versleuteling van WhatsApp kan dat probleem niet oplossen. Als er malware op je iPhone staat, kan er informatie worden onderschept voordat WhatsApp het bericht versleutelt. WhatsApp wil daarom dat de app alleen wordt gebruikt op apparaten die voldoende beveiligd zijn.

Op dit moment is nog niet bekendgemaakt vanaf welke exacte softwareversies de waarschuwing in WhatsApp verschijnt. De functie wordt bovendien geleidelijk uitgerold en verschijnt dus niet direct bij iedereen. Wel zijn de minimale systeemeisen al duidelijk: je hebt een telefoon met minimaal Android 6.0 of iOS 15.5 nodig.

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Dit moet je doen

Krijg je de waarschuwing in WhatsApp te zien? Ga dan naar de instellingen van je iPhone en controleer of er een software-update klaarstaat. Installeer de nieuwste beschikbare versie en probeer daarna opnieuw in te loggen bij WhatsApp. Kan je iPhone geen nieuwere software meer installeren? Dan zit er weinig anders op dan een nieuwer toestel te kopen als je WhatsApp wilt blijven gebruiken.

Voor de meeste gebruikers verandert er dus niets. Maar heb je een oudere iPhone, dan is het verstandig om nu alvast te controleren welke iOS-versie erop staat. Wil je nierts missen van de ontwikkelingen bij WhatsApp? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!