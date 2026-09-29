watchOS 27.0.1 is uit (en die update wil je direct installeren) 

Apple heeft watchOS 27.0.1 uitgebracht voor vrijwel alle Apple Watch-modellen die watchOS 27 ondersteunen en lost er een vervelende bug mee op.

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watchOS 27.0.1 is uit

Apple bracht watchOS 27.0.1 vorige week al uit voor de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4. Vanaf nu kunnen ook andere compatibele modellen de update installeren. Het gaat om de Apple Watch SE 3, Series 9, Series 10, Series 11, Ultra 2 en Ultra 3.

De update heeft versienummer 24R365. Dat is opvallend genoeg precies dezelfde build die Apple vorige week beschikbaar maakte voor de Series 12 en Ultra 4. Er is dus geen aparte, aangepaste versie voor de modellen die nu pas aan de beurt zijn.

Vervelende bug

De belangrijkste reden om watchOS 27.0.1 te installeren, is een bug die ervoor kon zorgen dat je Apple Watch onverwacht opnieuw opstartte. Apple noemt dit probleem expliciet in de releasenotes van de update.

Verder houdt Apple het opvallend kort. Er staat dat watchOS 27.0.1 verschillende bugs oplost, maar het bedrijf geeft geen uitgebreide lijst met alle veranderingen. Ook zijn er voor deze update momenteel geen afzonderlijke beveiligingsproblemen gepubliceerd.

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Zo installeer je watchOS 27.0.1

Heb je een geschikt Apple Watch-model? Dan kun je de update installeren via de Watch-app op je iPhone. Open de Watch-app en controleer onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’ of watchOS 27.0.1 voor je klaarstaat. Dat is zeer waarschijnlijk het geval, dus je kunt de update direct installeren.

Tijdens het installeren moet je Apple Watch overigens wel op de oplader liggen en voldoende opgeladen zijn (minimaal 50 procent). Het is daarom handig om de update bijvoorbeeld tijdens het opladen ’s avonds uit te voeren. Wil je niets missen van alle toekomstige software-updates die Apple uitbrengt voor je Apple Watch? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!