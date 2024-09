watchOS 11: 3 instellingen die je snel moet aanzetten

Apple heeft watchOS 11 uitgebracht! Heb jij de nieuwste update al geïnstalleerd? Dit zijn drie functies die je snel moet aanzetten in watchOS 11.

wachOS 11 is uit

Er is een update beschikbaar voor de Apple Watch! Met watchOS 11 brengt Apple een aantal nieuwe functies naar je smartwatch. Na het installeren van de nieuwe watchOS-versie kan je Apple Watch slaapapneu detecteren, verschijnt er een nieuwe Vitale functies-app en kun je jouw work-outs beter bijhouden. Daarvoor moet je wel een aantal instellingen inschakelen. Dit zijn de belangrijkste nieuwe features!

1. Slaapapneu detecteren

De belangrijkste functie die met watchOS 11 naar je Apple Watch komt is de detectie van slaapapneu. Apple kondigde dit aan als een feature van de Apple Watch Series 10, maar brengt de nieuwe gezondheidsfunctie ook naar de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2. Heb je één van deze smartwatches? Om slaapapneu te detecteren heeft je Apple Watch een aantal gegevens nodig. Je schakelt de functie als volgt in:

Open de Gezondheid-app op je iPhone; Ga naar ‘Gegevens’; Kies voor ‘Slaap’; Tik op ‘Configureer’ onder ‘Slaapapneumeldingen’; Vul je gegevens in en kies voor op ‘Ga door’; Tik tot slot op ‘Volgende > Gereed’.

Let wel op, want je Apple Watch heeft er minimaal dertig dagen voor nodig om slaapapneu te detecteren. Zodra je de functie in watchOS 11 hebt ingeschakeld moet je de Apple Watch een maand lang ‘s nachts dragen. De smartwatch registreert vervolgens de ademhaling in je slaap om ademhalingsstoornissen te registreren. Is er een afwijking? Dan ontvang je na een maand vanzelf een melding. Informatie over je ademhaling is ook te zien in de Gezondheid-app onder ‘Gegevens > Slaap’.

2. Live activiteiten bij ‘Slimme stapels’

Met watchOS 10 bracht Apple slimme stapels naar de Apple Watch, waarbij automatisch relevante widgets verschijnen op je wijzerplaat. De functie is in watchOS 11 verbeterd, want nu worden Live activiteiten ook getoond op de slimme stapel. Zo zie je ook via je Apple Watch waar je bezorging precies is of wat actuele de stand is van een sportwedstrijd. Live activiteiten wordt op de volgende manier geactiveerd in watchOS 11:

Open de Watch-app op je iPhone;

Ga naar ‘Slimme stapel’;

Zet de schakelaar achter ‘Sta Live activiteiten toe’ aan.

Wil je dat Live activiteiten automatisch starten? Schakel dan ook ‘Start Live activiteiten automatisch’ in. Op die manier blijft de slimme stapel geopend als de live activiteit actief is. Dat betekent dat het scherm van je Apple Watch ingeschakeld blijft, ook als je je pols niet optilt. Apple heeft de functie in watchOS 11 dus weer een stuk slimmer gemaakt.

3. Houd je work-outs beter bij

Sport je regelmatig en houd je work-outs bij op je Apple Watch? Dan komt er met watchOS 11 een handige functie naar de Conditie-app. In de nieuwste watchOS-versie kun je de intensiteit van je work-outs beter bijhouden. Zo krijg je een beter inzicht of je trainingen moet verzwaren of juist hetzelfde niveau moet aanhouden. Het is aan te raden om een inspanningsherinnering in te stellen, zodat je het niet vergeet. Dat doe je zo:

Open de Watch-app op je iPhone;

Kies voor ‘Work-out’;

Scrol naar beneden en schakel ‘Inspanningsherinnering’ in.

Met deze functie ingeschakeld krijg je in watchOS 11 na iedere work-out een melding om je inspanning te beoordeling. Ook kun je eventuele geschatte inspanning bewerken. Je geeft de inspanning daarbij een cijfer tussen één en tien, met een oplopende moeilijkheidsgraad. De beoordeling van de inspanning verschijnt vervolgens bij de betreffende work-out in je Conditie-app.

Meer over watchOS 11

Met watchOS 11 krijg je er ook een nieuwe app bij op je Apple Watch. In de Vitale functies-app zie belangrijke gezondheidsgegevens zoals je hartslag, ademhalingsfrequentie, polstemperatuur, slaapduur en zuurstofsaturatie. Zo krijg je meer inzicht in je gezondheid en belangrijke meetwaarden. Ook zijn je activiteitsringen beter aanpassen, door bijvoorbeeld een rustdag in te plannen in je trainingsschema.

Apple heeft watchOS 11 uitgebracht op maandag 16 september, dus de update is nu voor iedereen beschikbaar. Je vindt de nieuwe softwareversie in de Watch-app op je iPhone onder ‘Algemeen > Software-update’. Kies daar voor watchOS 11 en installeer de update op je Apple Watch. Zie je de software-update niet? Dan is de kans groot dat jouw Apple Watch geen ondersteuning meer heeft. Lees hier welke Apple Watches bij kunnen werken naar watchOS 11.