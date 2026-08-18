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iOS 27 bèta 6 is uit – met 5 handige verbeteringen voor je iPhone

Maurice Snijders
Maurice Snijders
18 augustus 2026, 12:35
2 min leestijd
iOS 27 bèta 6 is uit – met 5 handige verbeteringen voor je iPhone

Apple heeft iOS 27 bèta 6 voor ontwikkelaars uitgebracht – deze verschijnt opvallend snel na bèta 5: er zit maar een week tussen de updates.

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iOS 27 bèta 6 is uit

Dat de nieuwe versie (build 24A5418b) zo snel na de vorige komt, wijst erop dat Apple vooral bugs wil oplossen en de laatste puntjes op de i wil zetten richting de officiële release in september. Hoewel bèta 6 geen grote nieuwe functies introduceert, zijn er wel verschillende verbeteringen ontdekt. Dit zijn de vijf belangrijkste:

ios 27 bèta 6

1. Probleem in Berichten opgelost

Een vervelende bug in Berichten lijkt in bèta 6 te zijn opgelost. In eerdere versies konden problemen met de interface ervoor zorgen dat vastgezette gesprekken niet goed bereikbaar waren.

2. Animaties worden verder verfijnd

Apple blijft in bèta 6 werken aan de animaties van iOS 27. Vooral de overgang tussen verschillende interface-elementen voelt volgens eerste testers stabieler aan. Het gaat om kleine wijzigingen die vooral bedoeld lijken om iOS 27 verder af te werken.

3. Liquid Glass

iOS 27 bouwt verder op Apples Liquid Glass-ontwerp. Gebruikers krijgen bovendien meer controle over de transparantie van de interface. De zesde bèta staat vooral in het teken van verdere verfijning en stabiliteit.

4. iOS 27 voelt sneller

Apple richt zich bij iOS 27 sterk op prestaties. Apps moeten sneller openen, het toetsenbord moet sneller verschijnen en ook AirDrop is geoptimaliseerd. In bèta 6 lijkt Apple vooral de laatste prestatieproblemen en bugs aan te pakken.

5. Siri krijgt een grote upgrade

De belangrijkste vernieuwing van iOS 27 blijft Siri AI. De assistent krijgt meer kennis, toegang tot persoonlijke informatie en inzicht in wat er op je scherm gebeurt. Ook komt er een aparte Siri-app. In de EU moeten we er wel nog langer op wachten.

De officiële versie van iOS 27 wordt in september verwacht, samen met de nieuwe iPhone 18 Pro (Max) en de iPhone Ultra. Tot die tijd zal Apple waarschijnlijk vooral bugs oplossen en de software verder optimaliseren. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: macrumors
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