Deze 6 functies komen naar de iPhone 18 Pro – en die wil je hebben

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max worden waarschijnlijk de belangrijkste iPhones van dit jaar – deze 6 nieuwe functies kun je verwachten.

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Deze 6 functies komen naar de iPhone 18 Pro

Hoewel Apple dit jaar waarschijnlijk ook met een volledig nieuwe, vouwbare iPhone Ultra komt, worden de twee Pro-modellen vermoedelijk toch weer het populairst. Inmiddels zijn er verschillende details uitgelekt over de vernieuwingen. Dit zijn de zes belangrijkste functies die je kunt verwachten.

1. Kleiner Dynamic Island

Aan de buitenkant blijft de iPhone 18 Pro grotendeels herkenbaar. Toch voert Apple een opvallende wijziging door. Het Dynamic Island wordt namelijk kleiner en dat is mogelijk doordat onderdelen van Face ID onder het scherm worden geplaatst. Hierdoor krijgt de iPhone 18 Pro waarschijnlijk de kleinste schermuitsparing in jaren.

Ook de achterkant wordt aangepast. Apple wil de verschillende materialen en kleuren van het aluminium en glas beter op elkaar laten aansluiten. De opvallende tweekleurige achterkant van de iPhone 17 Pro moet daardoor minder nadrukkelijk aanwezig zijn. Bovendien komen er nieuwe kleuren. Een donkere kersenrode of bordeauxrode kleur zou het opvallende Kosmisch Oranje vervangen.

2. Krachtige A20 Pro-chip

Zoals ieder jaar krijgt de Pro-serie een nieuwe chip. De A20 Pro belooft daarbij een flinke stap vooruit te worden. De chip wordt volgens de geruchten voor het eerst gemaakt op een 2-nanometerproces. Dat moet niet alleen voor meer snelheid zorgen, maar ook voor een lager energieverbruik. Bovendien gebruikt Apple naar verluidt een nieuwe verpakkingstechniek, waardoor de chip ook beter moet presteren bij AI-taken.

3. Veelzijdigere camera

De camera van de iPhone 18 Pro (Max) krijgt eveneens een belangrijke nieuwe functie. Zo wordt de hoofdcamera waarschijnlijk voor het eerst voorzien van een variabel diafragma. Daarmee kun je beter bepalen hoeveel van een foto scherp is. Ook de telelens wordt volgens geruchten verbeterd en krijgt een grotere lensopening. Apple zou daarnaast nieuwe professionele functies aan de Camera-app toevoegen.

4. Betere batterijduur

De iPhone 17 Pro-modellen kregen al grotere batterijen, maar Apple lijkt daar nog een schepje bovenop te doen. Vooral de iPhone 18 Pro Max moet langer meegaan. De batterij wordt waarschijnlijk zo’n 10 procent groter. Ook de zuinigere A20 Pro-chip en Apples nieuwe C2-modem moeten bijdragen aan een langere batterijduur.

5. Verbeterde cameraregelaar

De cameraregelaar verscheen bij de iPhone 16, maar bleek voor sommige gebruikers behoorlijk ingewikkeld. Apple zou daarom de bediening bij de iPhone 18-serie vereenvoudigen. De aanraakgevoelige onderdelen verdwijnen waarschijnlijk, waardoor de knop vooral eenvoudiger en gebruiksvriendelijker moet worden.

6. C2-modem

Tot slot maakt Apple opnieuw een belangrijke stap richting eigen hardware. Na de C1- en C1X-modems komt er volgens de geruchten een C2-modem naar de iPhone 18 Pro. De eerdere eigen modems van Apple laten zien dat het bedrijf vooral winst kan boeken op het gebied van energieverbruik. De C2 moet die ontwikkeling voortzetten en zo bijdragen aan betere 5G-prestaties én een langere batterijduur.

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De iPhone 18 Pro lijkt daarmee geen compleet nieuwe iPhone te worden, maar vooral een verfijnde versie van het huidige model. Een kleiner Dynamic Island, betere camera’s, de A20 Pro-chip, een grotere batterij en Apples eigen modem moeten samen voor een flinke upgrade zorgen. Naar verwachting presenteert Apple de iPhone 18 Pro en Pro Max in september. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!