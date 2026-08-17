Apple Wallet heeft een slimme nieuwe functie gekregen: zo werkt die

Apple Wallet is een stuk gebruiksvriendelijker geworden dankzij een nieuwe functie die meer uit de app haalt – en dat is heel erg handig.

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Apple Wallet heeft een slimme nieuwe functie

Apple Wallet heeft er een nieuwe ‘Ontdek’-sectie bijgekregen. De functie is deze week toegevoegd en is bedoeld om gebruikers wegwijs te maken in de vele mogelijkheden van de Wallet-app. Apple Wallet is inmiddels veel meer dan alleen een plek voor je betaalkaarten. Je kunt er onder meer ook Apple Pay, Instapkaarten en Sleutels in bewaren.

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Juist omdat Wallet inmiddels zoveel functies heeft gekregen, kan het best lastig zijn om te ontdekken wat je er allemaal mee kunt. De nieuwe sectie moet daar verandering in brengen.

Zo werkt de ‘Ontdek’-sectie

Je vindt ‘Ontdek’ door in Apple Wallet rechtsboven op het icoon met de drie puntjes te tikken. Vervolgens krijg je verschillende handleidingen te zien. Op dit moment zijn er uitlegpagina’s voor Apple Pay, Openbaar vervoer, Instapkaarten, Evenementtickets en Sleutels.

De handleidingen in Wallet leggen niet alleen uit hoe de verschillende functies werken, maar geven je soms ook direct een handige snelkoppeling. Zo kun je vanuit de uitleg bijvoorbeeld met één enkele tik een betaalkaart voor Apple Pay toevoegen, of een ov-kaart.

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Meer vernieuwingen

De ‘Ontdek’-sectie staat overigens niet op zichzelf. Apple voegt namelijk meerdere nieuwe mogelijkheden aan Wallet toe. Zo kun je straks ook eenvoudig een rekening met vrienden delen en fysieke pasjes importeren. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat Apple Wallet in de toekomst inruiloffertes voor apparaten gaat bewaren.

De nieuwe functie van Wallet is vooral interessant omdat Apple de vele mogelijkheden van de app overzichtelijker maakt. Misschien krijgen andere Apple-apps in de toekomst wel een vergelijkbare nieuwe functie. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!