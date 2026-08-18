Zien: nieuwe video van Apple verklapt per ongeluk geheim product

Apple heeft per ongeluk een nieuwe video gedeeld, waarin een geheim product voor het eerst wordt getoond. Bekijk hier de video!

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macOS 26.7

Apple heeft weer een reeks updates uitgebracht! Op maandag 17 augustus zijn iOS 26.6.1, iPadOS 26.6.1 en macOS Tahoe 26.6.2 verschenen voor alle gebruikers. Dat is niet alles, want Apple heeft ook nieuwe bèta’s van volgende softwareversies uitgebracht. Deze testversies zijn bedoeld voor ontwikkelaars, zodat zij alvast aan de slag kunnen met alle nieuwe functies. Eén van die testversies is de Release Candidate van macOS Tahoe 26.7.

Apple brengt die update pas uit in september, maar heeft nu al een opvallende video toegevoegd aan de testversie van macOS Tahoe 26.7. Met de nieuwe video verklapt Apple een geheim product, want de AirPods Ultra zijn voor het eerst te zien. De geruchten over een nieuwe generatie van de AirPods gaan al maanden, die Apple nu onbedoeld lijkt te bevestigen met de testversie van macOS 26.7. Benieuwd naar de video? Zo verklapt Apple de nieuwe generatie van de AirPods:

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

AirPods Ultra

Het is al langer duidelijk dat Apple werkt aan een nieuwe versie van de AirPods. Apple voorziet de volgende generatie van de AirPods voor het eerst van camera’s. Volgens geruchten zijn deze camera’s niet bedoeld om foto’s of video’s te maken, in plaats daarvan moeten ze helpen met het beschrijven van je omgeving. De AirPods gebruiken daarvoor Visual Intelligence, dat onderdeel is van Apple Intelligence en gebouwen, planten, dieren en andere objecten kan herkennen.

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In de nieuwe video lijkt Apple dit geheime product voor het eerst te verklappen. Tot nu toe waren alle berichten over de AirPods Ultra gebaseerd op geruchten, maar daar brengt de video verandering in. In de video zie je hoe iemand AirPods draagt en naar een boek kijkt. Met behulp van Visual Intelligence kunnen de AirPods informatie over het boek opzoeken of de titel opslaan voor een later moment. Dit is alleen mogelijk als de AirPods worden voorzien van camera’s.

Release van de nieuwe AirPods

Op de video is één van de oortjes kort te zien, waardoor we meer weten over het ontwerp van de AirPods Ultra. Apple kiest opnieuw voor een witte uitvoering met korte steeltjes. Het is niet duidelijk te zien of de oortjes zijn voorzien van siliconen opzetstukjes, zoals nu bij de AirPods Pro het geval is. De naam van het geheime Apple-product is overigens ook nog niet bevestigd, zo kan Apple in plaats van AirPods Ultra ook nog voor een andere benaming kiezen.

We hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe AirPods, want ze verschijnen volgende maand al. Apple brengt macOS 26.7 vermoedelijk halverwege september uit, na de presentatie van de nieuwe iPhones én de AirPods met camera. Over enkele weken weten we zeker welke functies naar de AirPods komen en welke naam de oortjes krijgen. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!