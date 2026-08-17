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Apple Watch krijgt binnenkort een grote upgrade: dit gaat er veranderen

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
17 augustus 2026, 16:59
3 min leestijd
Apple Watch krijgt binnenkort een grote upgrade: dit gaat er veranderen

Er komt een grote upgrade aan voor de Apple Watch, want volgende maand verschijnen twee nieuwe modellen. Dit gaat er veranderen!

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Nieuwe Apple Watches

Apple presenteert binnenkort de nieuwe generatie van de Apple Watch! Volgens geruchten staan volgende maand twee nieuwe modellen op de planning. Het is de verwachting dat de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 in september worden gepresenteerd. Beide Apple Watches krijgen een grote upgrade, want Apple werkt aan een belangrijke verandering. Dit kun je verwachten bij de nieuwe Apple Watches!

watchOS 26.2.1

1. Apple Watch Series 12

De Apple Watch Series 12 krijgt een langverwachte verbetering, want de smartwatch krijgt een nieuwe chip. Apple maakte bij de Apple Watch Series 11 een opvallende keuze en gebruikte dezelfde chip als bij de Apple Watch Series 10. De Apple Watch draait al sinds 2024 op dezelfde processor, waardoor het hoog tijd wordt voor een upgrade. Die komt er bij de Apple Watch Series 12 eindelijk, want de smartwatch draait op de nieuwe S11- of S12-chip.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt de chip van de Apple Watch een grote upgrade. Dat is ook wel nodig, want de processor in de Apple Watch was ook voor de S10-chip al jaren ongeveer even snel. De Apple Watch Series 12 wordt door de nieuwe chip sneller en energiezuiniger. Verder worden nieuwe gezondheidsfuncties verwacht, waaronder een uitbreiding van de bloeddrukmeter en een vernieuwde Gezondheid-app.

2. Apple Watch Ultra 4

Naast de Apple Watch Series 12 staat de vierde generatie van de Apple Watch Ultra op de planning. Volgens geruchten draait de Apple Watch Ultra 4 op dezelfde chip als de Apple Watch Series 12. Dat betekent dat de Apple Watch Ultra veel sneller wordt, dat je vooral merkt bij het openen en draaien van applicaties. Beide Apple Watches krijgen bovendien ondersteuning voor Siri AI, al is nog niet bekend wanneer de verbeterde spraakassistent beschikbaar komt in de Europese Unie.

Eerdere geruchten voorspelden dat de Apple Watch Ultra 4 een nieuw design krijgt, maar dat nieuwe ontwerp is volgens Gurman uitgesteld naar volgend jaar. Wel keert de keramische uitvoering dit jaar terug naar de Apple Watch. Andere verbeteringen van de Apple Watch Ultra 4 zijn een verdubbeling van het aantal sensoren en verbeterde meldingen voor een te hoge bloeddruk. De Apple Watch Ultra 4 heeft daarnaast een langere accuduur en verbeterde functies voor gezondheid en fitness.

Apple Watch Ultra 3

Release van de nieuwe Apple Watches

De Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 krijgen vermoedelijk alleen onder de motorkap een grote upgrade. Dat zien we helaas ook terug aan de prijzen, want het is de verwachting dat beide modellen duurder worden dan de huidige generaties. Je krijgt de Apple Watch Series 11 nu voor 449 euro, bij de Apple Watch Ultra 3 is de startprijs 899 euro. De kans is groot dat die prijzen bij de volgende Apple Watches nog hoger liggen.

Hoe duur de Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 worden weten we binnenkort al, want Apple presenteert de toestellen begin september. De release van de Apple Watches volgt doorgaans niet lang na de presentatie. Wil jij niks missen van alle aankondigingen die Apple volgende maand doet? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

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Bronnen afbeeldingen: Apple, Apple
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