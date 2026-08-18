iOS 26.6.1 én iPadOS 26.6.1 zijn uit: installeer de updates direct

Apple heeft iOS 26.6.1 en iPadOS 26.6.1 uitgebracht – deze updates verhelpen meer dan twintig beveiligingsproblemen op de iPhone en iPad.

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iOS 26.6.1 én iPadOS 26.6.1 zijn uit

De update iOS 26.6.1 komt een kleine maand na iOS 26.6. Het grootste deel van de beveiligingsproblemen die door deze update worden opgelost, zit in WebKit. Dat is de techniek achter de browser-functies van Apple. Daarnaast worden kwetsbaarheden opgelost in onder meer Audio, ImageIO en de kernel van het besturingssysteem. Apple heeft de precieze details van de beveiligingsproblemen inmiddels gepubliceerd.

Het is dus verstandig om iOS 26.6.1 zo snel mogelijk te installeren. Ook al zijn er geen echte nieuwe functies, de update zorgt er wel voor dat je iPhone en iPad beter beschermd zijn tegen mogelijke aanvallen. Je vindt de update in de app Instellingen onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’. Daar kun je iOS 26.6.1 of iPadOS 26.6.1 downloaden en installeren.

iOS 27

Apple werkt in de tussentijd hard aan iOS 27, waarvan inmiddels de vierde publieke bèta is verschenen. Ook iPadOS 27 heeft inmiddels een vierde publieke bèta. Vermoedelijk is dit de laatste fase van het bètatraject.

In de nieuwste bèta’s zijn weinig grote veranderingen gevonden. Er zijn wel wat kleine visuele wijzigingen, waaronder een aangepast Game Center-icoon. Ook zijn er wijzigingen in de Opdrachten-app gevonden. De vierde publieke bèta verscheen ongeveer een week na de derde versie.

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iOS 26.6.1 zou dus zomaar een van de laatste updates van iOS 26 kunnen zijn voordat iOS 27 later dit najaar verschijnt. Toch is wachten op het verschijnen van iOS 27 geen reden om deze beveiligingsupdate over te slaan. Heb je een iPhone of iPad met iOS 26 of iPadOS 26? Installeer 26.6.1 dan bij voorkeur vandaag nog.

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