Flitsmeister komt met een veelgevraagde functie (die je nu al kunt proberen)

Er zit een nieuwe veelgevraagde functie in Flitsmeister die het navigeren een stuk flexibeler moet maken. Dit is het en zo werkt het.

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Flitsmeister komt met een veelgevraagde functie

Flitsmeister waarschuwt je natuurlijk voor flitsers, files en andere verkeerssituaties. Toch ontbrak er nog een handige mogelijkheid die bij veel andere navigatie-apps wel al langer beschikbaar is. Daar komt nu verandering in.

Flitsmeister heeft namelijk een veelgevraagde functie waarmee je tijdens het rijden meer invloed krijgt op de route die je volgt. Je bent dus niet langer volledig afhankelijk van de oorspronkelijke route die de app voor je heeft uitgestippeld. De nieuwe functie houdt rekening met de actuele verkeerssituatie en kan je onderweg een alternatief voorstellen.

Flitsmeister Flitsmeister B.V. 8.8 (33.654 reviews) Gratis via App Store via App Store

Dit verandert er

De vernieuwing maakt het mogelijk om tijdens het navigeren alternatieve routes te bekijken. Is er een andere weg beschikbaar waarmee je sneller op je bestemming kunt komen? Dan verschijnt er een alternatief op de kaart.

Flitsmeister laat daarbij ook direct zien hoeveel tijd je ermee kunt besparen. Je beslist vervolgens zelf of je de voorgestelde route wilt volgen of niet. Zo houd je de controle en kun je gemakkelijker inspelen op veranderende verkeersomstandigheden. Dat is bijvoorbeeld handig tijdens de spits.

Zo werkt het

Flitsmeister stelt de veelgevraagde functie beschikbaar als bèta, maar wel voor alle gebruikers. Je hoeft dan ook geen aparte testversie van de app te installeren. Werk Flitsmeister gewoon bij naar de nieuwste versie en start een navigatie. Als er een bruikbaar alternatief beschikbaar komt, verschijnt dat tijdens het rijden op de kaart.

Omdat het om een bèta gaat, kunnen de werking en de voorgestelde routes nog worden aangepast en verbeterd. Ervaringen van gebruikers helpen Flitsmeister om de functie verder te ontwikkelen.

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Met deze toevoeging zet Flitsmeister een stap richting uitgebreidere navigatie. Naast waarschuwingen voor flitsers en verkeerssituaties krijgt de app dus steeds meer functies die je ook van traditionele navigatie-apps verwacht. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!