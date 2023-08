Verbod op TikTok in New York: overweegt Nederland hetzelfde?

Overheidsmedewerkers in New York moeten per direct TikTok verwijderen van hun werktelefoon. Komt er in Nederland ook een verbod op TikTok?

TikTok verboden in New York

Medewerkers van de Amerikaanse overheid in New York mogen geen gebruik meer maken van TikTok, want er komt per direct een verbod op de app. Overheidsmedewerkers krijgen dertig dagen om TikTok van hun werktelefoon te verwijderen. Na deze periode is het voor de overheidsmedewerkers in New York verboden om berichten op TikTok te bekijken, zowel via de app als via de website.

New York is niet de eerste Amerikaanse staat met zo’n verbod, in april van dit jaar hadden al 34 (van de 50) staten een soortgelijk verbod op TikTok. De Amerikaanse overheid ziet TikTok namelijk als bedreiging voor de nationale veiligheid, voornamelijk door het Chinese moederbedrijf ByteDance. Er wordt gevreesd voor Chinese spionage via de app. Hoe zit dit in Nederland?

Nederland verbiedt TikTok al

Ook in Nederland geldt er al een soortgelijk verbod op TikTok. In maart besloot het kabinet al dat Nederlandse ambtenaars de app niet meer mogen installeren op hun werktelefoon. Het gebruik van TikTok werd eveneens direct ontraden. Nieuwe werktelefoons van de overheid worden zo ingesteld, dat TikTok niet meer geïnstalleerd of via de website bezocht kan worden door ambtenaars.

Dit geldt overigens niet alleen voor TikTok, er is namelijk een verbod op alle apps die volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gevoelig zijn voor spionage. Zo probeert de Nederlandse overheid de digitale veiligheid van werknemers te beschermen. Het is voor ambtenaars wél toegestaan om TikTok op een privételefoon te gebruiken, daar geldt vooralsnog geen verbod op in Nederland.

Ministers mogen TikTok wél gebruiken

Voor ambtenaars is het dus verboden om TikTok te installeren op hun werktelefoon, maar voor parlementariërs in de Eerste en Tweede Kamer zijn er nog geen soortgelijke regels. Dat is opvallend, want juist het kabinet heeft ingestemd met het verbod op TikTok voor ambtenaars in Nederland. Kamerleden kunnen de app zelf dus wel nog gebruiken en installeren op hun werktelefoon, al wordt dat wel afgeraden.

De leden van de Eerste en Tweede Kamer zijn namelijk geen ambtenaren, waardoor zij niet onder het nieuwe TikTok-verbod vallen. Er geldt dus nog geen algeheel TikTok-verbod voor de Nederlandse overheid. Verschillende partijen zoals D66 hebben hier wel al voor gepleit, maar het verbod is er (nog) niet gekomen. Wel verwijderden een aantal grote partijen, waaronder de VVD, hun TikTok-account.

Genoeg alternatieven voor TikTok

Voorlopig kunnen Kamerleden dus gewoon nog TikTok blijven gebruiken, net als de rest van Nederland. Wanneer er in Nederland een verbod komt op TikTok, moet dat vermoedelijk geregeld worden via de Europese Unie. Het lijkt er dus niet op dat er een algeheel verbod op de app komt, in ieder geval niet op de korte termijn.

Mocht het wel zover komen, dan zijn er inmiddels al genoeg alternatieven voor TikTok. Zo heeft Instagram Reels geïntroduceerd en kun je op YouTube naar Shorts kijken. Wil je weten tot welke functies TikTok toegang heeft op je iPhone? Ga dan naar de instellingen van je telefoon, scrol naar beneden en kies voor TikTok. Daar kun je aanpassen tot welke functies van je iPhone TikTok toegang heeft.

Als je zelf geen video’s maakt met de app, is het in ieder geval aan te raden om de schakelaar achter microfoon en camera uit te zetten. Zo heeft de app geen onnodige toegang tot die functies van je iPhone!

