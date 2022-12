TikTok en China: zou je de app eigenlijk moeten verwijderen?

Steeds meer prominente Nederlanders uitten hun zorgen over TikTok en China. Zouden we de app eigenlijk wel moeten gebruiken?

TikTok en China: wat moet je er mee?

Als het aan de ChristenUnie ligt, wordt TikTok verboden. Kamerlid Don Ceder stelt dat kinderen op die manier beschermd moeten worden nu TikTok zijn privacybeleid heeft aangepast. De mogelijkheid bestaat namelijk dat de Chinese overheid alle gegevens van gebruikers inziet.

TikTok heeft begin november zijn privacybeleid in Europa herschreven. “Wij geven bepaalde medewerkers toegang tot TikTok-gebruikersgegevens”, schrijft het bedrijf. Deze medewerkers (uit onder andere China) mogen de gegevens wel enkel inzien als het nodig is om hun werk te kunnen doen en de medewerkers worden volgens het bedrijf onderworpen aan “een reeks strenge beveiligingscontroles en goedkeuringsprotocollen”. Dat klinkt natuurlijk wel een beetje vaag.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) heeft ook aangegeven bezorgd te zijn over de app en wat er met de gegevens van kinderen gebeurt. Tiktok zelf zegt dat TikTok nog nooit gebruikersgegevens met de Chinese overheid heeft gedeeld en dat ook niet zal doen.

Alles draait om het algoritme

Maar je data is niet het enige zorgpunt. Bij Jinek betoogde Alexander Klöpping laatst nog dat TikTok in de hele Europese Unie verboden zou moeten worden in verband met mogelijke beïnvloeding via de app. “Hoe acceptabel is het dat onze jeugd uren per dag daar in zit terwijl we niet weten hoe de selecties gemaakt worden van de video’s die voorgeschoteld worden?”, zei Klöpping tijdens de uitzending.

TikTok is allang niet meer alleen een plek om geinige filmpjes te kijken met dieren en dansjes. Hoewel de meeste mensen de app daar nog steeds voor gebruiken, bestaat TikTok ook voor een groot deel uit serieuze filmpjes en nieuws.

De grootste kracht van TikTok is het algoritme. Elke actie die jij in je app doet wordt geregistreerd en de filmpjes die je vervolgens ziet worden daarop aangepast. Dat gebeurt niet alleen als je een video een like geeft, want TikTok weet ook hoe lang je naar een video kijkt, of je deze deelt, of je de reacties leest, of je zelf reageert enzovoort.

Als je TikTok gebruikt wordt dat algoritme al snel zichtbaar. Als je lang naar filmpjes met honden kijkt, krijg je vanzelf meer filmpjes met honden te zien. Maar hoe weten we dat je niet een bepaalde kant wordt opgestuurd, omdat iemand in China daar voordeel uit haalt? Kan het land bijvoorbeeld niet heel makkelijk en onzichtbaar TikTok inzetten om verkiezingen te beïnvloeden?

TikTok verwijderen?

Je bent niet alleen als je de app meerdere uren per dag open hebt staan. Miljoenen Nederlanders gebruiken TikTok om filmpjes te kijken en te delen, en halen daar veel plezier uit. Is het bovenstaande reden genoeg om de hele app weg te gooien en jezelf dat plezier te ontzeggen? Dat lijkt inderdaad een beetje overdreven.

Je zou ervoor kunnen kiezen om de app enkel te gebruiken om video’s te kijken en niet om video’s te maken. Zodra je beelden maakt, geef je de app namelijk veel meer informatie over jezelf en je omgeving.

Op zijn minst is meer bewustzijn over wat er achter de schermen bij de app gebeurt geen overbodige luxe. Zoals wat de app allemaal van je weet en met wie dat mogelijk wordt gedeeld. Ook is het goed om je in te lezen over hoe algoritmes werken en hoe die ook kunnen worden misbruikt.

In ieder geval leeft het onderwerp in de Tweede Kamer, waardoor er een grote kans bestaat dat er in de nabije toekomst iets veranderd. Bijvoorbeeld dat TikTok het privacybeleid moet aanpassen, of dat er een echt verbod komt. Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk, maar je weet maar nooit.

