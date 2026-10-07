Apple werkt aan 3 verrassende smart home-producten: dit zijn ze

Apple werkt samen met LG aan een reeks nieuwe smart home-producten – we zetten de drie opvallendste voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple werkt aan 3 verrassende smart home-producten

Het ziet ernaar uit dat Apple flink uitbreiden in de markt voor slimme woningen. Samen met LG werkt het bedrijf onder meer aan een slim deurslot.

1. Slim deurslot

Het slimme deurslot krijgt naar verluidt ondersteuning voor wifi, Bluetooth, Thread en Matter, en is voorzien van ultra-wideband (UWB). Daarmee kan het slot herkennen wanneer je met bijvoorbeeld een iPhone in de buurt komt. Zo kun je de deur automatisch ontgrendelen zodra je thuiskomt. Het slimme slot wordt door LG geproduceerd en krijgt ook de merknaam van LG. Apple zou wel hebben meegewerkt aan de ontwikkeling en functies van de smart home-producten.

2. Videodeurbel

Ook een videodeurbel is een van de aankomende smart home-producten van Apple. Het gaat om een bedraad model waarmee Apple de concurrentie aangaat met producten zoals de Ring-deurbellen van Amazon. Daarnaast werkt LG aan drie beveiligingscamera’s: een model voor binnen, een buitencamera en een floodlight-camera (schijnwerpercamera) met ingebouwde verlichting.

De apparaten moeten onderdeel worden van Apples vernieuwde smart home-ecosysteem. De smart home-producten ondersteunen bovendien verschillende moderne smart home-standaarden, waaronder Matter en Thread.

Woning Apple 4.0 (442 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. Slimme thermostaat

Het derde product is een slimme thermostaat, aangevuld met een losse temperatuursensor. Daarmee kun je met de Apple Woning-app straks niet alleen je verlichting en beveiligingsapparaten bedienen, maar ook de temperatuur in huis regelen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe smart home-producten komen overigens niet direct op de markt, maar worden pas over enkele maanden verwacht. Apple komt in de tussentijd waarschijnlijk wel met een nieuwe hub, een vernieuwde Apple TV en een nieuwe HomePod mini. Die verschijnen mogelijk op 13 oktober.

Wil je niets missen van de ontwikkelingen bij Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!