tvOS 27.2 bevestigt: Apple TV 4K wordt deze maand véél beter

We verwachten dat Apple op korte termijn een nieuwe Apple TV 4K presenteert en in tvOS 27.2 zijn daar duidelijke aanwijzingen voor gevonden.

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tvOS 27.2 bevestigt: Apple TV 4K wordt véél beter

In de derde bèta van tvOS 27.2 is een nieuwe instelling gevonden die erop wijst dat de aankomende Apple TV 4K wordt voorzien van Siri AI. Het gaat om een verwijzing met de naam ‘Improve Siri & Apple Intelligence’. De huidige Apple TV 4K ondersteunt Apple Intelligence niet. De nieuwe optie lijkt dan ook bedoeld voor een Apple TV met krachtigere hardware.

De huidige Siri op de Apple TV is vooral bedoeld voor eenvoudige opdrachten. Met Siri AI moet dat behoorlijk veranderen. De assistent kan straks waarschijnlijk uitgebreide vragen beantwoorden en beter begrijpen wat je bedoelt. Ook lijkt Apple te werken aan ondersteuning voor berichten. Mogelijk kan Siri in tvOS 27.2 berichten van een gekoppelde iPhone lezen en slimme antwoorden voorstellen.

Nieuwe Apple TV 4K

Volgens recente geruchten kondigt Apple de nieuwe Apple TV 4K nog deze maand aan. Het nieuwe model krijgt waarschijnlijk dus een krachtigere chip die geschikt is voor Apple Intelligence. Eerdere berichten wijzen op een A19- of A19 Pro-chip en mogelijk 8 of 12 GB werkgeheugen. Dat is een flinke stap vooruit ten opzichte van de huidige Apple TV 4K, die nog op een A15 Bionic-chip draait.

De volgende generatie van de Apple TV 4K kan daardoor een flinke verbetering worden. Niet zozeer vanwege een nieuw uiterlijk, maar vooral door de krachtigere hardware en slimmere software. Als Apple Intelligence inderdaad naar de Apple TV komt, krijgt het apparaat eindelijk een veel grotere rol binnen het ecosysteem van Apple.

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Deze maand

Apple presenteert de nieuwe Apple TV 4K mogelijk al op 13 oktober. Volgens recente berichtgeving wordt de nieuwe mediaspeler samen met een nieuwe HomePod mini en een nieuwe smart home-hub (HomePad) aangekondigd.

Apple heeft de datum en de nieuwe Apple TV nog niet officieel bevestigd, maar de aanwijzingen volgen elkaar snel op. Siri AI al op in tvOS 27 op en nu verwijst tvOS 27.2 rechtstreeks naar Apple Intelligence. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!