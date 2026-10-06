Waarom 13 oktober 2026 (én daarna) heel belangrijk wordt voor Apple

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
6 oktober 2026, 8:59
3 min leestijd
Waarom 13 oktober 2026 (én daarna) heel belangrijk wordt voor Apple

Volgens geruchten wordt 13 oktober 2026 een hele belangrijke dag voor Apple, maar daar stoppen de aankondigingen van deze maand niet. Dit kun je verwachten!

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Apple-event op 13 oktober

Er komen grote aankondigingen van Apple aan! Volgens geruchten onthult Apple deze maand maar liefst negen nieuwe producten. Het bedrijf heeft al aangekondigd dat de iPhone Duo en de Mac Studio (met 512 GB aan werkgeheugen) deze maand nog verschijnen. Zeven andere producten moeten nog worden aangekondigd, waarvoor Apple naar verluidt een speciaal evenement organiseert. Het is de verwachting dat het volgende Apple-event plaatsvindt op 13 oktober 2026.

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Die dag onthult Apple de belangrijkste producten van deze maand. Dat zijn naar verluidt de compleet nieuwe HomePad, de Apple TV 4K 2026 en de HomePod mini 2. Zowel de Apple TV 4K als de HomePod hebben al minimaal vier jaar geen upgrade gehad, maar daar komt deze maand verandering in. De HomePad wordt een combinatie tussen de HomePod en de iPad, die het centrale punt van je slimme woning moet worden. Apple werkt al jaren aan deze nieuwe toestellen, die volgens geruchten eindelijk onthuld worden bij het volgende Apple-event.

homepad

Apple komt met meer aankondigingen

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman staan de HomePad, Apple TV 4K en HomePod mini 2 op de planning bij het volgende evenement. Daar blijft het volgens Gurman niet bij, want later deze maand komt Apple met nóg meer aankondigingen. Het is de verwachting dat de iPad mini en nieuwe Macs deze maand nog verschijnen. De iPad mini 2026 krijgt een oled-scherm, nieuwe chip en aangepast design.

Bij de Macs staan de iMac 2026, MacBook Pro 2026 én de compleet nieuwe MacBook Ultra naar verluidt op de planning. Laatstgenoemde wordt een verbeterde versie van de MacBook Pro en heeft een aanraakgevoelig oled-scherm. Dat betekent dat we dit jaar de eerste MacBook ooit met een touchscreen zien. Alle Macs worden voorzien van de nieuwe M6-chip, die Apple nog niet eerder heeft gebruikt. Volgens geruchten organiseert Apple geen evenement voor deze aankondiging, in plaats daarvan deelt het bedrijf later deze maand persberichten.

macbook pro update

Release van de nieuwe Apple-producten

Het wordt dus een drukke maand voor Apple, met maar liefst negen nieuwe producten op de planning. Op 13 oktober weten we meer over alle aankondigingen, want die dag vindt waarschijnlijk het volgende Apple-event plaats. Het bedrijf kan er ook voor kiezen om alle aankondigingen via persberichten te doen, maar die kans lijkt klein met een compleet nieuw product als de HomePad. Hetzelfde geldt voor de Apple TV en HomePod mini, die al jaren geen upgrades hebben gekregen.

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Op 16 oktober start de voorverkoop van de iPhone Duo, maar daar komen mogelijk meer nieuwe producten bij. Mogelijk kun je vanaf die datum ook de nieuwe Apple TV en de HomePod mini 2 bestellen. Het is nog niet bekend of de HomePad ook beschikbaar komt in de Europese Unie, omdat we hier Siri Ai nog niet kunnen gebruiken. De rest van de producten volgen eind oktober of begin november. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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