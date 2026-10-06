Apple onthult per ongeluk compleet nieuw product (via software-update)

Apple heeft een heel nieuw product verklapt in de vorm van functiebeschrijvingen die zijn gevonden in macOS 27.2. Dit moet je erover weten.

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Apple onthult per ongeluk compleet nieuw product

Apple lijkt per ongeluk te hebben verklapt aan welk nieuw product momenteel wordt gewerkt. In macOS 27.2 zijn namelijk functies gevonden die met touchscreen-bediening te maken hebben. Het bedrijf werkt al jaren aan een MacBook met touchscreen, maar heeft zo’n Mac nog nooit uitgebracht. Daar lijkt binnenkort dus verandering in te komen.

In de derde bèta van macOS 27.2 zijn verschillende verwijzingen naar touch-bediening gevonden. Die staan in apps als Safari, Notities, Foto’s en Snelle weergave. Zo krijgt Notities waarschijnlijk een speciale functie voor aanraking en Snelle weergave ondersteuning voor het slepen met een vinger.

Macbook Ultra

Tot nog toe heeft Apple macOS volledig ontworpen voor bediening met een muis of trackpad. De gevonden functies lijken dan ook niet zomaar toegevoegd. Er zijn ook al eerder berichten verschenen dat Apple werkt aan een nieuwe MacBook Pro met een OLED-scherm en touchscreen. De laptop wordt waarschijnlijk dunner en lichter dan de huidige MacBook Pro en krijgt mogelijk de naam MacBook Ultra. We verwachten een M5 Pro- of M5 Max-chip in het toestel.

Sidecar

De nieuwe touchscreen-functies zijn overigens niet alleen bedoeld voor een nieuw product met touchscreen. Apple heeft in macOS 27 ook al verschillende verbeteringen voor Sidecar toegevoegd. Daarmee kun je een iPad als tweede scherm voor je Mac gebruiken. De iPad kan daarbij ook als touchscreen voor bepaalde Mac-functies fungeren. De nieuwe touch-bediening kan die functie verder verbeteren.

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Nog dit jaar

Waarschijnlijk hoeven we niet lang meer te wachten op het nieuwe product van Apple. Volgens recente geruchten verschijnt het apparaat al in oktober of november van dit jaar. Apple heeft de komst van de MacBook met touchscreen officieel nog niet bevestigd. Het is dan ook nog niet zeker of de laptop uiteindelijk als MacBook Pro of als MacBook Ultra op de markt komt.

macOS 27.2 lijkt in elk geval duidelijk te maken dat Apple zich voorbereidt op een Mac die je niet alleen maar met een trackpad bedient, maar ook gewoon met je vingers. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!