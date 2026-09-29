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Deze 5 verborgen functies van de iPhone Duo heeft Apple nog níét onthuld

Maurice Snijders
Maurice Snijders
29 september 2026, 11:25
2 min leestijd
Deze 5 verborgen functies van de iPhone Duo heeft Apple nog níét onthuld

Apple heeft tijdens de presentatie al veel verteld over de nieuwe iPhone Duo, maar onlangs gelekte informatie onthult nog vijf functies.

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Deze 5 functies van de iPhone Duo ken je nog niet

De iPhone Duo wordt de meest veelzijdige iPhone tot nu toe. Dat komt niet alleen door de twee schermen, maar ook door de verschillende gebruiksmodi. Je kunt hem gevouwen of uitgeklapt, liggend of staand en in de standen ‘zittend’ of ‘staand’ gebruiken.

Die laatste stand is ideaal voor video’s en biedt bovendien nieuwe StandBy-functies. Anders dan bij eerdere iPhones werkt StandBy ook zonder dat de iPhone wordt opgeladen. Apple liet tijdens de onthulling al enkele voorbeelden zien, maar X-gebruiker pdfu heeft nu nog meer functies ontdekt.

1. Home Camera

Een van de verborgen functies van de iPhone Duo heet Home Camera. Hiermee verandert de iPhone Duo in een soort cameramonitor voor je slimme woning. Je kunt een camerabeeld van bijvoorbeeld een beveiligingscamera op het scherm laten zien in de standby-modus. Dat is vooral handig wanneer je de iPhone Duo rechtop neerzet.

2. Home Modular

Ook Home Modular is nieuw. Deze weergave is gericht op smart home-bediening en geeft je vermoedelijk de mogelijkheid om verschillende slimme apparaten en functies overzichtelijk bij elkaar te zetten.

3. Flow

De derde verborgen functie draagt de naam Flow. Wat je precies kunt verwachten, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens pdfu lijkt het om een dynamische of interactieve vorm van kunst of animatie. Het klinkt vooral als een fraaie manier om je iPhone Duo als display neer te zetten.

4. Fade

Ook Fade is een van de verborgen functies van de iPhone Duo. Daarover is nog minder bekend. De naam en de gevonden informatie wijzen mogelijk op een visuele weergave die vergelijkbaar is met Flow, maar concrete details ontbreken voorlopig.

5. Snoopy

Tot slot is er Snoopy. Deze StandBy-weergave doet denken aan de bekende Snoopy-animaties die Apple eerder voor andere apparaten gebruikte. De functie is mogelijk vergelijkbaar met de screensaver op de Apple TV 4K.

duo functies

De vijf verborgen functies van de iPhone Duo komen bovenop bestaande StandBy-weergaven zoals een analoge en digitale klok, agenda, weer, foto’s en widgets. De iPhone Duo verschijnt op 23 oktober. Tot die tijd kan Apple nog functies toevoegen, aanpassen of helemaal schrappen. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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