iPhone Duo is de grootste iPhone óóit (met meer voordelen dan je denkt)

De iPhone Duo komt eraan en dat is de grootste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Om deze reden heeft dat grote scherm meer voordelen dan je denkt!

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iPhone Duo

Apple heeft de iPhone Duo onthuld! Op woensdag 9 september 2026 presenteerde Apple de nieuwe iPhones van het jaar. De line-up zag er anders uit dan voorgaande jaren, want Apple onthulde de eerste vouwbare iPhone ooit. Bij de iPhone Duo krijg je zowel aan de voor- als binnenkort een scherm. Aan de voorkant heeft de iPhone Duo een 5,4-inch display, opengeklapt verschijnt een 7,6-inch scherm bij de nieuwe iPhone.

Het is daarmee niet alleen de eerste vouwbare iPhone, maar ook de grootste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Voorheen was de iPhone 17 Pro Max de iPhone met het grootste scherm, bij die telefoon krijg je een 6,9-inch display. Daar gaat de iPhone Duo nu overheen, want de iPhone is opengeklapt bijna even groot als de iPad mini 2024. Dat heeft meer voordelen dan je denkt, zeker nu Apple iOS 27 opnieuw heeft ontworpen om te multitasken op de iPhone Duo.

Multitasken op het grote scherm

Het opengevouwen scherm van de iPhone Duo is ongeveer even groot als het display van de iPad mini 2024. Dat is niet te zien aan de software, want de iPhone Duo draait – net als alle andere iPhones – op iOS 27. In de software voor de iPhone ontbraken functies om te multitasken de afgelopen jaren, maar daar is met iOS 27 verandering in gekomen. Apple heeft de software opnieuw ontworpen, zodat het grotere scherm van de iPhone Duo meer tot zijn recht komt.

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Met iOS 27 op de iPhone Duo is het voor het eerst mogelijk om twee applicaties naast elkaar te draaien op de iPhone. Zo kun je een video kijken en op hetzelfde moment aantekeningen maken. Heb je een digitale vergadering? Dan kun je jouw notities of mail eenvoudig naast het videogesprek openen. Ga je de volgende meetig inplannen? Open dan de Agenda-app naast je meeting, zodat je gemakkelijk kunt kijken wanneer je beschikbaar bent. Dat maakt de iPhone Duo de perfecte iPhone om te multitasken, zeker voor zakelijke gebruikers.

Release van de iPhone Duo

Andere voordelen van het grotere scherm zijn FaceTime handsfree gebruiken, want je kunt de iPhone Duo gemakkelijk rechtop op een tafel zetten. Heb je (zakelijke) afbeeldingen, die je moet delen in de werk-chat of via de mail? Dan kun je de Foto’s-app en de andere applicatie eenvoudig naast elkaar gebruiken. Multitasken is dus nog nooit zo gemakkelijk geweest op de iPhone. Alle nieuwe functies om te multitasken in iOS 27 zijn alleen beschikbaar op de iPhone Duo.

Apple heeft de nieuwe iPhone al aangekondigd op woensdag 9 september, maar de iPhone Duo komt pas op 23 oktober beschikbaar voor alle gebruikers. Ben je enthousiast over de eerste vouwbare iPhone ooit? Dan moet je er snel bij zijn, want de voorraad is waarschijnlijk maar beperkt. De voorverkoop begint op 16 oktober om 14.00 uur. Ben je benieuwd waar je de iPhone Duo het voordeligst haalt? Of wil je juist weten hoeveel je kunt besparen als zakelijke gebruiker? Bekijk hier de mogelijkheden:

iPhone Duo met abonnement

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iPhone Duo zakelijk kopen

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.