Apple heeft op maandag 26 oktober de nieuwe iPad mini 2026 aangekondigd. De kleine tablet heeft flink wat verbeteringen gekregen, maar daar hangt ook een stevig prijskaartje aan.

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iPad mini 2026 is véél duurder: dit zijn de hogere prijzen

De iPad mini is de perfecte tablet voor onderweg. Maar wie de nieuwe iPad mini 2026 wil kopen, moet diep in de buidel tasten. De prijzen liegen er namelijk niet om. Voor het goedkoopste model betaal je nu 759 euro (de vorige iPad mini had een adviesprijs van 609 euro). En wie wat meer opslagruimte of mobiel internet wil, is nog veel meer kwijt.

Dit kost de nieuwe iPad mini 2026

De iPad mini 2026 is verkrijgbaar met 128 GB, 256 GB of 512 GB opslagruimte. Hoe meer opslag je kiest, hoe hoger de prijs. Dit zijn de prijzen voor de gewone wifi-modellen van de iPad mini 2026:

128 GB: 759 euro

759 euro 256 GB: 889 euro

889 euro 512 GB: 1139 euro

Wil je ook onderweg internetten zonder wifi? Dan kun je kiezen voor een model met 5G. Daar betaal je 170 euro extra voor. De prijzen komen dan uit op 929 euro, 1059 euro en 1309 euro.

Ook kun je bij bepaalde uitvoeringen kiezen voor een speciaal scherm met nanotextuur. Daarmee worden vervelende weerspiegelingen verminderd. Deze optie kost 130 euro extra en is alleen beschikbaar bij de modellen met 256 GB en 512 GB.

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iPad min 2026: de belangrijkste specificaties

Gelukkig heeft Apple de nieuwe iPad mini ook flink aangepakt. Zo krijg je een 8,5-inch OLED-scherm, dat voor mooie kleuren en diepe zwarttinten zorgt. Ook zit er een nieuwe A20 Pro-chip in, die je misschien kent van de iPhone 18 Pro.

Verder ondersteunt de iPad mini wifi 7, heeft hij een 12-megapixelcamera en kun je de Apple Pencil Pro gebruiken. De batterij gaat volgens Apple tot 10 uur mee bij internetten via wifi of video’s kijken. Hij heeft ook weer ondersteuning voor de Apple Pencil Pro.

Wanneer is de iPad mini 2026 beschikbaar?

De nieuwe iPad mini is vanaf 28 oktober om 18.10 uur vooruit te bestellen. Vanaf 6 november ligt de tablet daadwerkelijk in de winkels. Je kunt kiezen uit twee kleuren: sterrenlicht en middernacht.

iPad mini 2026 kopen

Je kunt de iPad mini 2026 op 28 oktober om 18.10 uur bij onderstaande shops bestellen. Vanaf 6 november worden de eerste exemplaren uitgeleverd en ligt hij ook in de winkels.