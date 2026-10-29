Deze iconische feature keert na 10 jaar (eindelijk) terug naar de MacBook

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
29 oktober 2026, 9:25
2 min leestijd
Deze iconische feature keert na 10 jaar (eindelijk) terug naar de MacBook

Apple heeft een nieuwe MacBook aangekondigd en brengt een iconische feature eindelijk terug naar de Mac. Om dit onderdeel gaat het!

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Nieuwe MacBook Pro aangekondigd

Apple heeft nóg een generatie van de MacBook Pro aangekondigd! Op woensdag 28 oktober 2026 is de MacBook Pro (proled) gepresenteerd. Het gaat om de grootste update ooit voor de Mac, want de laptop is voor het eerst voorzien van een touchscreen. Bij de MacBook krijg je een 14- of 16-inch oled-scherm, dat voor het eerst aanraakgevoelig is. Dat is niet de enige verandering die Apple bij het ontwerp van de nieuwe MacBook Pro heeft doorgevoerd.

Apple geeft MacBook Pro grootste update ooit: nu mét touchscreen

Apple geeft MacBook Pro grootste update ooit: nu mét touchscreen

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De MacBook Pro heeft een veel dunnere behuizing, waarbij een iconische feature van eerdere Macs terugkeert. Voor het eerst in jaren zien we weer een lichtgevend Apple-logo aan de bovenkant van de MacBook. Zowel de 14- als 16-inch uitvoering van de nieuwe MacBook Pro heeft een logo dat oplicht, zodra de laptop opstart. Uitgeschakeld heeft het logo een glanzende afwerking, dat lijkt op het Apple-logo van recente MacBooks.

De MacBook stond jarenlang bekend om het lichtgevende Apple-logo. In 2016 nam Apple afscheid van de feature, want de MacBook Pro kreeg dat jaar een nieuw ontwerp. Bij het nieuwe ontwerp werd het lichtgevende logo vervangen door een glanzend symbool. Dat glanzende logo zien we bij de nieuwe MacBook Pro weer terug, maar maakt plaats voor het lichtgevende logo zodra het apparaat wordt opgestart.

Het is één van de meest iconische features, waaraan de MacBook jarenlang werd herkend. Na tien jaar brengt Apple het lichtgevende logo eindelijk terug, maar dan moet je wel voor de duurste uitvoering kiezen. De MacBook Pro met M6-chip heeft geen lichtgevend logo, die moet het doen met het glanzende symbool. Voor de MacBook Air geldt hetzelfde, de bekende feature keert vooralsnog alleen terug bij de MacBook Pro met touchscreen.

MacBook Pro touchscreen

Meer over de MacBook Pro

Er hangt dus een hoog prijskaartje aan het lichtgevende logo, want de MacBook Pro met touchscreen ligt in de winkels voor maar liefst 3349 euro. Voor die prijs krijg je het instapmodel met 14-inch scherm en 1 TB aan opslagruimte. De MacBook draait op de krachtige M5 Pro-chip, maar je kunt ook kiezen voor de geavanceerdere M5 Max-chip. Kies je voor de M5 Max-chip of de uitvoering van 16 inch? Dan ben je nog meer geld kwijt. Bekijk hier waar je de nieuwe MacBook Pro in de voorverkoop haalt:

Bekijk de MacBook Pro (PROLED)

Bekijk de MacBook Pro (PROLED)
Bekijk de MacBook Pro (PROLED)

Bekijk de MacBook Pro (PROLED)
Bekijk de MacBook Pro (PROLED)

Bekijk de MacBook Pro (PROLED)

Andere nieuwe functies die Apple naar de MacBook Pro met touchscreen heeft gebracht zijn het Dynamic Island, verbeterde speakers en een hogere piekhelderheid. Het is zonder twijfel de beste MacBook van het jaar, maar dat zie je helaas ook wel terug aan de beginprijs. Wil je niet zoveel betalen voor je volgende MacBook? Je kunt dan ook kiezen voor de MacBook Pro met M6-chip, die je tegen een lagere prijs in huis haalt. Bekijk hier waar je de basisuitvoering van de MacBook Pro het voordeligst krijgt:

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