Bizar: zó duur zijn de prijzen voor de nieuwe MacBook Pro met touchscreen

Apple heeft de eerste MacBook met touchscreen onthuld, maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan. Zo hoog zijn de prijzen van de MacBook Pro met touchscreen!

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MacBook Pro (proled)

De nieuwe generatie van de MacBook Pro is aangekondigd! Apple heeft op woensdag 28 oktober de eerste MacBook ooit met een touchscreen gepresenteerd. Nooit eerder had de Mac een aanraakgevoelig scherm, maar daar is nu verandering in gekomen. De MacBook Pro met touchscreen draait op de M5 Pro- of M5 Max-chip en daarvoor moet je diep in de buidel tasten. Het is niet alleen de eerste Mac met een touchscreen, maar ook de duurste MacBook ooit. Dit zijn de prijzen van de nieuwe MacBook Pro:

MacBook Pro (proled) 14 inch M5 Pro-chip: 3349 euro

MacBook Pro (proled) 14 inch M5 Max-chip: 5249 euro

MacBook Pro (proled) 16 inch M5 Pro-chip: 3949 euro

MacBook Pro (proled) 16 inch M5 Max-chip: 5649 euro

Waar je voor de MacBook Pro 2026 nu 2.397,- euro betaalt, liggen de prijzen bij de MacBook Pro met touchscreen veel hoger. Apple heeft nooit eerder een MacBook met deze beginprijs uitgebracht. Het is daarmee geen laptop voor het grote publiek. Apple richt zich vooral op professionele gebruikers in de creatieve sector. Zo is de nieuwe MacBook vooral geschikt voor videobewerking of andere zware programma’s. Bekijk hier waar de MacBook Pro (proled) al verkrijgbaar is:

Apple heeft de MacBook de grootste update ooit gegeven. De laptop is voor het eerst voorzien van een aanraakgevoelig scherm. Dat is een 14- of 16-inch oled-scherm met aan de zijkant dunnere schermranden. Aan de bovenkant zien we een bijzondere feature, want de MacBook Pro (proled) heeft een Dynamic Island. We kennen die feature natuurlijk al van de iPhone, waar de inkeping bovenin het scherm in 2022 werd vervangen door het Dynamic Island.

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De behuizing van de MacBook is eveneens vernieuwd, want Apple heeft de laptop veel dunner gemaakt dan bijvoorbeeld de MacBook Pro met M6-chip. De dunnere behuizing is bovendien minder zwaar, waardoor je het apparaat veel gemakkelijker meeneemt. Apple heeft verder voor een nieuw scharnier gekozen bij de MacBook, zodat het scherm goed op zijn plaats blijft zitten. Dit is vooral handig als je ervoor kiest om het touchscreen te gebruiken, het nieuwe scharnier voorkomt dat het display naar achter wordt gedrukt.

Release van de MacBook Pro (proled)

De MacBook Pro met touchscreen is beschikbaar in een aantal uitvoeringen. Bij de nieuwe Mac kun je kiezen tussen een M5 Pro- of M5 Max-chip. Welke processor je kiest is afhankelijk van de programma’s die je op je nieuwe Mac wilt draaien. De M5 Max-chip biedt de meeste rekenkracht, die vooral van pas komt als je zware grafische programma’s gaat draaien. Is dat niet het geval? Dan biedt de M5 Pro-chip zonder twijfel genoeg rekenkracht.

Naast de processor kun je ook kiezen voor verschillende kleuren en formaten. De MacBook Pro (proled) is verkrijgbaar met een 14- of 16-inch display. Beide uitvoeringen hebben een touchscreen en standaard met maar liefst 1 TB aan opslagruimte. Je moet daarvoor wel diep in de buidel tasten, want de beginprijs van de MacBook is 3349 euro. Je kunt de MacBook Pro met touchscreen sinds 28 oktober om 18.10 uur bestellen, het toestel wordt op 6 november bij je thuis afgeleverd. Bekijk hier welke winkels meedoen aan de voorverkoop: