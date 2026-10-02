Groot lek bij Apple: deze 4 nieuwe producten zijn nú al verklapt

De maand is pas net begonnen, maar een groot lek bij Apple verklapt nú al een aantal nieuwe producten die in oktober verschijnen. Dit zijn ze!

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Veel nieuwe Apple-producten

Er komen veel nieuwe producten van Apple aan! Vier nieuwe toestellen zijn opgedoken in codes van Apple zelf. Door die codes weten we welke nieuwe producten binnenkort verschijnen én welke verbeteringen we kunnen verwachten. Dat is niet alles, want er zijn zelfs officiële foto’s van de toestellen ontdekt. Het gaat dus om een groot lek bij Apple, waardoor we weten wat het bedrijf deze maand van plan is. Deze vier nieuwe producten zijn nu al verklapt!

1. iPad mini 2026

De iPad mini krijgt in oktober 2026 een hele grote update. Apple voorziet de kleine iPad van de A20 Pro-chip, die met 12 GB aan werkgeheugen komt. Verder krijgt de iPad mini voor het eerst een oled-scherm, dat iets groter wordt door de dunnere schermranden. Daar blijft het niet bij, want de vernieuwde speakers zorgen ervoor dat dit de eerste waterdichte iPad ooit wordt. Benieuwd wat je nog meer kunt verwachten? Hier lees je alles over de iPad mini 2026:

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2. HomePod mini 2

Naast de iPad mini 2026 zijn er foto’s van de tweede generatie HomePod mini opgedoken bij Apple. Op de afbeeldingen is te zien dat Apple het ontwerp van de kleine speaker aanpast, want de HomePod mini 2 verschijnt in drie nieuwe kleuren. De nieuwe HomePod verschijnt in de kleuren groen, roze, blauw, wit en zwart. Ben je benieuwd welke veranderingen nog meer naar de HomePod komen? Bekijk hier meer over de HomePod mini 2:

3. Apple TV 4K

De huidige uitvoering van de Apple TV 4K verscheen in 2022 en gebruikers wachten al jaren op een upgrade. Die lijkt er deze maand eindelijk te komen, want de nieuwe Apple TV 4K is opgedoken in codes van Apple. Op gelekte afbeeldingen is te zien dat de Apple TV 4K 2026 een onveranderd design krijgt. De grootste veranderingen worden onder de motorkap doorgevoerd, volgens geruchten krijgt de Apple TV een 17 Pro-chip of nieuwer. Daar lees je hier meer over:

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4. iPad 2027

Waar van de iPad mini 2026, HomePod 2 en Apple TV 4K 2026 afbeeldingen zijn gelekt bij Apple, is dat niet het geval bij de iPad 2027. Het nieuwe instapmodel van de iPad is wél ontdekt in codes van het bedrijf, waardoor we weten welke functies naar de tablet komen. Apple voorziet de iPad van de A19-chip, die standaard met 8 GB aan werkgeheugen komt. Dat betekent een grote verbetering voor de iPad, die voor het eerst wordt uitgebreid met Apple Intelligence. Lees hier meer over de nieuwe iPad:

Release van de nieuwe producten

Een groot lek bij Apple verklapt dus vier nieuwe producten, waarvan we het merendeel nog deze maand zien. Het is de verwachting dat de nieuwe Apple TV, HomePod mini en iPad mini in oktober 2026 verschijnen. Op welke manier Apple de nieuwe producten onthult is nog onduidelijk, mogelijk organiseert het bedrijf deze maand weer een evenement. Volgens geruchten komt deze maand ook de HomePad, die mogelijk samen met de Apple TV en HomePod mini wordt aangekondigd.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman verschijnen de nieuwe producten op 13 oktober 2026. Zet die datum dus vast in je agenda, die dag komen mogelijk de nieuwe Apple TV, HomePod mini en HomePad. De iPad mini komt later deze maand, de reguliere iPad volgt naar verluidt pas in 2027. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!