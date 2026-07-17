De iPad mini staat voor zijn grootste vernieuwing in jaren. En hij verschijnt waarschijnlijk eerder dan je verwacht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPad mini met oled komt eraan (en dat is sneller dan je denkt)

De iPad mini krijgt eindelijk een grote update. Volgens de bekende Apple-journalist Mark Gurman brengt Apple de nieuwe kleine tablet al in oktober uit. Dat is sneller dan veel mensen dachten, want eerdere geruchten spraken over 2027.

De belangrijkste vernieuwing zit aan de voorkant, want de nieuwe iPad mini krijgt waarschijnlijk een oled-scherm. De huidige iPad mini heeft nog een lcd-scherm.

Dit is waarom een iPad mini met oled-scherm beter is

Bij een oledscherm geeft iedere pixel zelf licht. Zwart is daardoor echt zwart en kleuren zien er mooier uit. Ook is het contrast beter. Vooral bij films, foto’s en games zul je het verschil goed zien.

Het scherm van de iPad mini is nu 8,3 inch groot. Er zijn geruchten dat het nieuwe scherm iets groeit naar 8,7 inch. De tablet zelf hoeft daardoor niet groter te worden. Want Apple kan de randen rond het scherm wat smaller maken.

Of het scherm ook ProMotion krijgt, is nog niet zeker. De huidige iPad mini heeft een verversingssnelheid van 60 Hz. We hopen dat Apple het wel gaat doen, zoals bij steeds meer iPhones.

Scrollen en je iPad gebruiken voelt dan een stuk vloeiender. Maar dat betekent ook dat de iPad mini met oled de always on-functie krijgt. Hiermee laat je iPad de tijd (en de achtergrond) van je lockscreen zien als je hem niet gebruikt of vergrendelt hebt.

Sneller en (misschien) waterbestendig

Waarschijnlijk krijgt de nieuwe iPad mini een A19 Pro-chip. Dat is een snelle chip die ook in recente iPhones zit. Apps openen dan vlotter en zware games draaien beter. Ook is zo’n nieuwe chip vaak wat zuiniger.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eerdere geruchten zeiden dat Apple de behuizing waterbestendiger wil maken. Dat zou fijn zijn als je de iPad mini in de keuken, badkamer of bij het zwembad gebruikt. Toch is nog niet duidelijk of deze functie er echt gaat komen.

Wat gaat de nieuwe iPad mini kosten?

Al die verbeteringen hebben waarschijnlijk wel een nadeel. Apple-kenner Mark Gurman verwacht dat Apple in de Verenigde Staten ongeveer 100 dollar extra vraagt voor de iPad mini met oled. In Nederland kan de prijs dus ook wat gaan stijgen.

Apple wil de nieuwe iPad mini in de herfst presenteren en in oktober verkopen. De gewone iPad en iPad Air krijgen naar verwachting pas in 2027 een nieuwe versie.

Ben je nu op zoek naar de kleinste iPad van dit moment en heb je geen zin om te wachten op de nieuwe iPad mini met oled? Dan moet je bij de iPad mini 7 (2024) zijn. Die is er al vanaf € 629,-. Voor alle prijzen en aanbieders kun je het beste even ons iPad mini 7-prijsoverzicht bekijken.