Wat gaat er gebeuren als de politie je iPhone in beslag neemt? Mogen agenten dan zomaar door je foto’s en berichten neuzen? Gelukkig zijn daar duidelijke regels voor.

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Mag de politie zomaar je iPhone bekijken?

Bij een gewone verkeerscontrole hoef je niet zomaar je iPhone af te geven of te ontgrendelen. Dat ligt wat anders als je wordt verdacht van een strafbaar feit en je smartphone van belang is voor het onderzoek.

De politie mag je iPhone dan zonder toestemming van een rechter in beslag nemen. Dat betekent overigens niet dat agenten meteen alles op je toestel mogen bekijken.

Dit mag de politie wél en niet checken

Zonder toestemming van een rechter mag de politie beperkt onderzoek doen. Agenten mogen bijvoorbeeld achterhalen van wie de iPhone is en met wie de gebruiker onlangs contact heeft gehad.

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Sinds een uitspraak van de Hoge Raad op 18 maart 2025 gelden er strengere regels. Wil de politie onderzoek doen waarbij ze inzicht krijgen in onderstaande gegevens? Dan is vooraf toestemming van een rechter-commissaris nodig.

Foto’s en video’s;

WhatsApp-gesprekken;

Je browsergeschiedenis;

Je locatiegegevens;

Andere gevoelige informatie.

Alleen in uitzonderlijke spoedgevallen mag de politie hiervan afwijken, bijvoorbeeld als iemands leven in gevaar is.

Volgens een voorlopig oordeel van de Hoge Raad van 6 oktober 2026 mag de politie onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming van een rechter een kopie van je iPhone maken. De rechercheurs die het strafbare feit onderzoeken, mogen daarbij geen toegang krijgen tot de inhoud.

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Moet je de toegangscode van je iPhone geven?

Als verdachte ben je niet verplicht om de toegangscode van je iPhone te geven. Toch betekent dat niet dat de politie je toestel niet kan ontgrendelen.

Heb je een iPhone met Touch ID? Dan mag de politie onder bepaalde voorwaarden je vingerafdruk gebruiken. Eventuele fysieke dwang mag alleen worden toegepast als er hoge noodzaak is en de politie mag hierin niet te ver gaan.

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Ook het gebruik van Face ID is door rechtbanken op deze manier wel eens toegestaan. Heb je zelf vrijwillig je iPhone ontgrendeld? Dan mag de politie nog steeds niet zomaar alles bekijken.

Wanneer krijg je je iPhone weer terug?

Er is geen vaste termijn waarbinnen de politie je iPhone moet teruggeven. Zolang het toestel nodig is voor het strafrechtelijke onderzoek, mag de politie het houden. Wil je jouw iPhone terug die in beslag genomen is? Dan kun je daar bij de officier van justitie om vragen. Lukt dat niet, dan moet je naar de rechtbank stappen.

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