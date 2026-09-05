Waarom je dit Nederlands Google Maps-alternatief móét proberen (iPhone-nieuws #36)

Er is nu een alternatief voor Google Maps van Nederlandse bodem, en de dienst groeit hard qua gebruikers. Hierom moet je hem proberen! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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Einde Google Maps: dit Nederlandse alternatief wordt véél populairder
Google Maps heeft er een opvallende Nederlandse concurrent bij die hard groeit en daarnaast ook nog eens een belangrijk voordeel heeft! Wij vertellen je om welke app het gaat en of het loont om over te stappen vanaf Google Maps.
iPhone 18 Pro én iPhone 18 Pro Max komen volgende week (met deze 5 grote upgrades)
Als het goed is gaat Apple volgende week de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max presenteren. De twee nieuwe topmodellen krijgen geen compleet nieuw uiterlijk, maar Apple zet vooral in op een paar fijne verbeteringen. Denk aan betere prestaties, een ietwat aangepast ontwerp, verbeteringen bij de camera en een langere batterijduur.
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WhatsApp gaat geld vragen voor bepaalde berichten (vanaf 1 oktober 2026)
WhatsApp heeft een grote verandering aangekondigd, want de berichtendienst gaat vanaf 1 oktober 2026 geld vragen voor bepaalde berichten. Wij praten je bij over wat er precies gaat veranderen, wie er moet gaan betalen en hoe eventuele kosten kunt ontwijken.
Waarom je jouw abonnement op Netflix (binnenkort) beter kunt opzeggen
Heb jij veel series en films die je volgt? In dat geval kom je niet onder meerdere abonnementen voor verschillende streamingdiensten uit. Toch is het slim om zo nu en dan een abonnement op te zeggen, want je kunt toch niet alles tegelijk kijken. En Netflix is op dit moment wel een goede kandidaat om op te zeggen.
Heb jij een (oudere) smart-tv van dit merk? Verwacht een héél grote update!
Er komt een grote update aan als je een paar jaar oude smart-tv van dit populaire merk in huis hebt – dit is wat je ervan kunt verwachten. Met een paar aanpassingen kijk je straks nog prettiger. Benieuwd voor welk merk de update beschikbaar komt? Klik snel door!
→ Installeer een update voor je smart-tv
CarPlay krijgt er binnenkort 8 handige functies bij: dit is wanneer
Apple bereidt de release van iOS 27 voor! Met iOS 27 geeft Apple CarPlay een flinke upgrade. De nieuwe softwareversie verbetert de navigatie in CarPlay, brengt voor het eerst video’s naar het besturingssysteem en past het ontwerp van de software aan. Ben je benieuwd welke functies naar CarPlay komen? En wanneer je ze kunt gebruiken? Dit zijn de acht belangrijkste verbeteringen die met iOS 27 naar CarPlay komen!
Deze voordelige Action printer maakt een einde aan dure cartridges
Op zoek naar een betaalbare printer zonder dat je elke keer hele dure cartridges moet kopen? Deze Action printer gebruikt geen inkt en is ook nog eens makkelijk mee te nemen! En daarbij is hij ook nog eens lekker goedkoop. De printer kost namelijk slechts 49,95 euro. Hier kun je hem halen.
iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: is wachten de moeite waard?
Moet je nu de iPhone 17 Pro Max kopen, of kun je beter wachten op de iPhone 18 Pro Max die in september verschijnt? Dit jaar is de keuze moeilijker dan ooit, maar wij helpen je kiezen! De prijs speelt daarbij overigens een grote rol!
→ Koopadvies iPhone 18 Pro Max
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