KPN verhoogt de prijzen vanaf 1 oktober: deze klanten betalen meer

Heb je een mobiel abonnement van KPN? Dan kan je maandbedrag vanaf 1 oktober stijgen. KPN voert namelijk een inflatiecorrectie van 3,3 procent door. Maar niet alle klanten krijgen met de prijsverhoging te maken. In dit artikel lees je of jouw abonnement duurder wordt en wat je vanaf oktober kunt verwachten.

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KPN verhoogt prijzen vanaf 1 oktober

KPN verhoogt de prijzen van mobiele abonnementen vanaf 1 oktober 2026 met 3,3 procent. Het gaat om de jaarlijkse inflatiecorrectie, waarbij KPN het inflatiepercentage over 2025 gebruikt. Dat percentage is door het CBS vastgesteld op 3,3 procent.

De prijsverhoging geldt niet voor iedereen. Heb je jouw mobiele abonnement vóór 1 juli 2026 afgesloten? Dan krijg je vanaf oktober met de inflatiecorrectie te maken. Ook wanneer je jouw abonnement vóór die datum hebt verlengd, kan de verhoging van toepassing zijn. KPN laat klanten in september weten of hun maandbedrag verandert. Dat gebeurt via een e-mail, brief of melding op de factuur.

De prijsverhoging gaat op 1 oktober 2026 in. Heb je een mobiel KPN-abonnement dat vóór 1 juli 2026 is afgesloten of verlengd, controleer dan binnenkort je nieuwe maandbedrag

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Dit betaal je straks voor je KPN-abonnement

Hoeveel je precies meer gaat betalen, hangt af van de prijs van jouw abonnement. KPN berekent de 3,3 procent niet over alle kosten op de factuur. De provider gebruikt voor de berekening het basisbedrag van je mobiele abonnement, minus een eventuele korting die gedurende de looptijd van het abonnement geldt. Extra bundels en sommige andere kosten vallen buiten de inflatiecorrectie.

Heb je bijvoorbeeld een mobiel abonnement waarbij het bedrag waarop de inflatiecorrectie wordt toegepast 25 euro per maand is? Dan komt daar vanaf oktober ongeveer 0,83 euro per maand bij. Bij een bedrag van 30 euro is dat ongeveer 0,99 euro per maand. Het exacte nieuwe maandbedrag vind je terug op de factuur waarop KPN de prijswijziging verwerkt.

Ook internet en tv van KPN duurder

Heb je naast mobiel ook internet en tv van KPN? Dan heb je mogelijk al te maken gehad met de prijsverhoging die per 1 juli werd doorgevoerd. KPN verhoogde toen de prijzen van internet- en tv-abonnementen die aan de voorwaarden voldeden eveneens met 3,3 procent. De verhoging die op 1 oktober ingaat, heeft betrekking op de mobiele abonnementen. De twee prijsaanpassingen staan dus los van elkaar.

Dit zijn de huidige acties bij internet en tv van KPN:

KPN looptijd 12 maanden: 6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket.

6 maanden slechts 35 euro per maand voor je internet- en tv pakket. KPN looptijd 24 maanden: ontvang 12 maanden 50 procent korting op je internet- en tv pakket of scoor een PlayStation 5 t.w.v. 599 euro voor slechts 69 euro.

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Waarom verhoogt KPN de prijzen?

KPN noemt de prijsverhoging een inflatiecorrectie. De provider mag de tarieven jaarlijks aanpassen op basis van de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. Voor mobiele diensten gebeurt dat bij KPN ieder jaar op 1 oktober. De 3,3 procent is dus geen willekeurige prijsverhoging. KPN gebruikt hiervoor het inflatiepercentage over het volledige kalenderjaar 2025. Eerder dit jaar kregen klanten met internet en tv van KPN al met een vergelijkbare verhoging te maken. Die tarieven werden per 1 juli met 3,3 procent verhoogd.

Kun je je KPN-abonnement nu opzeggen?

Een belangrijke vraag is natuurlijk of je vanwege de hogere prijs zomaar van je abonnement af kunt. Dat kan niet. KPN vermeldt dat de jaarlijkse inflatiecorrectie onderdeel is van de algemene voorwaarden. De prijsverhoging vanwege de inflatiecorrectie is daarom geen geldige reden om je mobiele abonnement tijdens de looptijd kosteloos op te zeggen. Loopt je contract binnenkort af? Dan kan dit natuurlijk wel een goed moment zijn om te kijken wat andere providers momenteel aanbieden. Hieronder hebben we ze voor je op een rijtje gezet.

Deze toestellen scoor je tijdelijk goedkoper bij Vodafone

Ook als je op zoek bent naar een iPhone 17, de iPhone 17 Pro of de iPhone 17 Pro Max kan de combinatie van Vodafone en Ziggo interessant zijn. Vodafone biedt de iPhone 17-reeks aan in combinatie met een mobiel abonnement. Combineer je dit met Ziggo Internet en TV, dan krijg je als VodafoneZiggo-klant bovendien korting per maand op je abonnement. Zo kun je ook bij de aanschaf van een nieuwe iPhone profiteren van extra voordeel.

Deze toestellen scoor je tijdelijk goedkoper bij Odido

Ben je op zoek naar de iPhone 17, iPhone 17 Pro of iPhone 17 Pro Max en heb je al internet en tv van Odido? Dan kan het interessant zijn om ook je mobiele abonnement bij Odido af te sluiten. Door je mobiele abonnement te combineren met Odido Internet en TV profiteer je van Klantvoordeel. Je krijgt onder meer 5 euro korting per maand op je internetabonnement en kunt verschillende abonnementen eenvoudig bij één provider combineren.

Zo profiteer je niet alleen van een nieuwe iPhone, maar bespaar je ook op je maandelijkse kosten. Daarnaast kun je met Klantvoordeel extra voordelen krijgen op je mobiele abonnement, zoals korting of dubbele data, afhankelijk van het gekozen abonnement.

Dit zijn je alternatieven als je geen toestelkosten wil

Wil je vanwege de prijsverhoging liever overstappen, maar heb je geen nieuwe smartphone nodig? Dan is sim only een interessant alternatief. Je betaalt hierbij alleen voor je mobiele abonnement en houdt je huidige telefoon.

Daardoor ben je vaak goedkoper uit dan wanneer je een abonnement met toestel afsluit. Je kunt daarbij verder kijken dan KPN. Ook Vodafone en Odido bieden sim only-abonnementen aan, maar providers als Simyo en hollandsnieuwe hebben ook regelmatig scherp geprijsde abonnementen.