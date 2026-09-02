CarPlay krijgt er binnenkort 8 handige functies bij: dit is wanneer

Er komt een grote update voor CarPlay aan! Deze acht nieuwe functies kun je binnenkort gebruiken in CarPlay.

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CarPlay in iOS 27

Apple bereidt de release van iOS 27 voor! Met iOS 27 geeft Apple CarPlay een flinke upgrade. De nieuwe softwareversie verbetert de navigatie in CarPlay, brengt voor het eerst video’s naar het besturingssysteem en past het ontwerp van de software aan. Ben je benieuwd welke functies naar CarPlay komen? En wanneer je ze kunt gebruiken? Dit zijn de acht belangrijkste verbeteringen die met iOS 27 naar CarPlay komen!

1. Siri AI wordt slimmer in CarPlay

De grootste verandering voor CarPlay is de komst van Siri AI, maar die laat in Nederland en België nog even op zich wachten. De vernieuwde spraakassistent kan beter omgaan met gesprekken, complexere vragen beantwoorden en helpt je tijdens het rijden zonder dat je het scherm hoeft aan te raken. Siri AI werkt vergelijkbaar met de nieuwe versie op de iPhone en kan informatie voor je opzoeken of taken uitvoeren. Gesprekken die je via CarPlay voert, worden bovendien gesynchroniseerd met de Siri-app op je iPhone. Het is nog niet bekend wanneer we Siri AI in Europa kunnen gebruiken in CarPlay.

2. Video-apps komen naar CarPlay

CarPlay krijgt ondersteuning voor video-apps, waardoor je straks video’s kunt bekijken op het scherm van je auto. De functie werkt alleen wanneer de auto stilstaat, zodat Apple de veiligheid tijdens het rijden blijft waarborgen. Ontwikkelaars kunnen speciale CarPlay-apps maken waarmee je door video’s bladert, terwijl apps met AirPlay-ondersteuning ook beelden vanaf je iPhone naar het autoscherm kunnen streamen.

3. Een nieuwe minispeler voor muziek

Apple maakt het makkelijker om muziek te bedienen tijdens het navigeren of tijdens het gebruiken van andere apps. CarPlay krijgt een vaste minispeler waarin je albumhoezen, afspeelknoppen en andere informatie ziet. Hierdoor hoef je minder vaak terug naar de muziek-app om een nummer te pauzeren of over te slaan. De minispeler verschijnt automatisch in beeld als je tijdens het luisteren van audio een andere applicatie opent.

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4. Spoel muziek en podcasts eenvoudiger door

De muziekbediening in CarPlay krijgt een handige verbetering. Apple voegt een voortgangsbalk toe aan de audio, waardoor je eenvoudig naar een specifiek moment in een nummer, podcast of audioboek kunt springen. Die functie werkte eerder vooral via de iPhone zelf, maar komt nu rechtstreeks naar het scherm in de auto. Je hoeft je iPhone er dus niet meer bij te pakken om audio terug- of vooruit te spoelen.

5. Nieuwe achtergronden en een vernieuwd uiterlijk

CarPlay krijgt nieuwe achtergronden die gebaseerd zijn op de ontwerpen van iOS 27. Apple voegt verschillende kleuren en varianten toe, zodat je het uiterlijk beter kunt aanpassen. Ook krijgen apps grotere en interactievere afbeeldingen en verschijnen de vernieuwde Liquid Glass-appiconen in CarPlay. In totaal komen er maar liefst achttien nieuwe wallpapers naar CarPlay in iOS 27. Zo zien ze eruit:

6. Betere navigatie dankzij nauwkeurigere GPS

Apple verbetert de locatiebepaling van CarPlay in iOS 27. De software moet nauwkeuriger bepalen waar je rijdt en welke richting je op gaat. Dat zorgt ervoor dat navigatie-apps zoals Apple Kaarten betrouwbaarder werken en je minder snel verkeerd wordt gestuurd bij bijvoorbeeld kruispunten of afslagen. Deze verbetering merk je vooral in dichtbevolkte gebieden, daar wordt het signaal vaak verstoord door hoge gebouwen, parkeergarages en andere objecten.

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7. Draadloze CarPlay werkt stabieler

Gebruikers van draadloze CarPlay krijgen met iOS 27 een verbeterde verbinding. Apple heeft de betrouwbaarheid van de draadloze koppeling verbeterd, waardoor de verbinding tussen je iPhone en auto minder vaak moet wegvallen. Ook de algemene prestaties tijdens het gebruik van draadloze CarPlay gaan erop vooruit. Heeft jouw auto nog geen draadloze verbinding met CarPlay? Bekijk dan hier de beste manier om CarPlay draadloos te maken:

8. Slimmere spraakbediening in apps

Apple maakt spraakbediening toegankelijker voor meer soorten CarPlay-apps. Ontwikkelaars kunnen een speciale interface toevoegen, waarmee gebruikers via stemcommando’s gesprekken kunnen voeren of functies binnen apps kunnen bedienen. Hierdoor wordt CarPlay steeds meer gericht op bediening zonder aanraking. Op die manier moet CarPlay nog veiliger worden om te gebruiken, want het is straks minder vaak nodig om het scherm aan te raken.

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iOS 27 maakt CarPlay completer

Met iOS 27 voegt Apple een reeks belangrijke functies toe aan CarPlay. We hoeven niet lang meer te wachten op alle verbeteringen, want iOS 27 verschijnt binnenkort al. In de week van 14 september kun je de nieuwe softwareversie op je iPhone installeren. Met de update komen alle functies automatisch ook naar CarPlay. Wil je op de hoogte blijven van alle updates? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je geen enkele nieuwe functie voor CarPlay mist!