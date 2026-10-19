iPhone Duo is véél populairder dan verwacht: levertijden lopen op tot 2027

Ben je van plan om de iPhone Duo te halen? Dan hebben we slecht nieuws, want de levertijden van de iPhone Duo zijn enorm opgelopen.

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iPhone Duo populairder

De iPhone Duo is eindelijk te bestellen! Op woensdag 9 september onthulde Apple de iPhone Duo, maar de pre-order van de nieuwe iPhone liet nog even op zich wachten. Waar de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max sinds vorige maand al in de winkels liggen, volgt de iPhone Duo deze week. De iPhone Duo ligt pas vanaf vrijdag 23 oktober in de winkels, maar is nu al veel populairder dan eerder werd verwacht.

Ben jij van plan om de iPhone Duo te kopen? Dan hebben we slecht nieuws, want de levertijden zijn inmiddels flink opgelopen. De pre-order van de iPhone Duo begon op vrijdag 16 oktober, zodat de eerste gebruikers de vouwbare iPhone al konden bestellen. Dat hebben gebruikers zeker gedaan, want de iPhone Duo is inmiddels zo goed als uitverkocht bij Apple zelf. Bij Apple zijn de levertijden van de iPhone Duo opgelopen tot eind januari 2027.

Hele lange levertijden

Bestel je nu het basismodel van de iPhone Duo met 256 GB aan opslagruimte bij Apple zelf? Dan wordt het toestel pas verzonden op maandag 25 januari 2027. Je moet dus maar liefst drie maanden wachten op de eerste vouwbare iPhone ooit. Het is niet alleen de eerste vouwbare iPhone ooit, maar ook de duurste iPhone die Apple ooit heeft gemaakt. Je betaalt 2.339,- euro voor het instapmodel van de iPhone Duo met 256 GB aan opslagruimte. Nooit eerder was de beginprijs van een iPhone zo hoog.

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Die hoge startprijs heeft gebruikers dus niet tegengehouden om de iPhone Duo in de pre-order te bestellen. Sterker nog: de levertijden lopen overal behoorlijk op. Dat heeft waarschijnlijk niet alleen te maken met de hoge populariteit, maar ook met de beperkte voorraad van de iPhone Duo. Apple hanteert strenge kwaliteitseisen bij het vouwbare scherm, waardoor niet alle modellen worden goedgekeurd. Het bedrijf ondervindt bovendien de gevolgen van het wereldwijde tekort aan geheugenchips, dat zorgt voor vertraging bij de productie van de A20 Pro-chip.

Hier krijg je de iPhone Duo wél

De hoge kwaliteitseisen en het wereldwijde tekort aan geheugenchips zorgen ervoor dat de voorraad van de iPhone Duo beperkt is. Volgens geruchten heeft Apple de productie inmiddels verhoogd, maar dat heeft voorlopig geen invloed op de lange levertijden. Wil je de iPhone Duo nog bestellen in de voorverkoop? Wacht dan niet met je aankoop, want de levertijden worden alleen maar langer. Bij Apple zelf wordt de iPhone Duo dit jaar niet meer geleverd als je het toestel nu nog bestelt.

Bij andere aanbieders krijg je de iPhone Duo overigens wél. Waar bij Apple de levertijden inmiddels flink zijn opgelopen, kun je de iPhone Duo bij andere webwinkels wel nog bestellen. Daar krijg je bovendien direct hoge kortingen op de iPhone, omdat tijdens de voorverkoop vaak exclusieve acties gelden. Zeker in combinatie met een abonnement krijg je de iPhone Duo veel voordeliger. Bekijk hier waar de iPhone Duo nog op voorraad is:

iPhone Duo met abonnement

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Ben je tevreden met je huidige mobiele abonnement? Je kunt de iPhone Duo dan ook als los toestel kopen, maar houd er dan wel rekening mee dat je combinatievoordelen van de abonnementen misloopt. Bij de iPhone Duo als los toestel moet je de toestelprijs bovendien in een keer betalen, al is dat wel de beste manier om je maandlasten zo laag mogelijk te houden. Hier haal je de iPhone Duo zonder abonnement:

iPhone Duo los toestel

Wil je de nieuwe iPhone Duo eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.