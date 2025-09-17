Dit zijn de opslagopties van de iPhone 17-serie: hoeveel GB kies jij?
Maurice Snijders
17 september 2025, 16:16
2 min leestijd
Dit zijn de opslagopties van de iPhone 17-serie: hoeveel GB kies jij?

Apple heeft de iPhone 17-serie uitgebracht op 9 september en dat betekent dat er ook veranderingen zijn in de opslagopties. Hier kun je uit kiezen.

Lees verder na de advertentie.

Dit zijn de opslagopties van de iPhone 17-serie

De nieuwe iPhones van de 17-serie hebben allemaal nieuwe functies gekregen en Apple heeft ook wijzigingen aangebracht in de opslagopties van de toestellen. We zetten voor je op een rij wat de mogelijkheden zijn als je een zo’n splinternieuwe iPhone gaat aanschaffen.

iPhone 17

opslagopties iphone 17

Ga je voor de ‘reguliere’ iPhone 17, dan heb je de keuze uit deze opslagopties:

  • 256 GB
  • 512 GB

Je kunt dus niet meer kiezen voor 128 GB, wat bij de iPhone 16 nog wel kan.

iPhone Air

opslagopties iphone 17

Hoewel de iPhone Air dunner is dan de iPhone 17, heb je wel de mogelijkheid om voor meer opslagruimte te kiezen. Dit zijn je opties:

  • 256 GB
  • 512 GB
  • 1 TB

De opslagoptie van 1 TB was tot nog toe voorbehouden aan de Pro-modellen. De iPhone Air is het eerste niet-Pro-model dat deze optie ook heeft.

iPhone 17 Pro

17 pro

Bij de iPhone 17 Pro is ook iets veranderd ten opzichte van voorganger iPhone 16 Pro. Dit zijn de opslagopties van de iPhone 17 Pro:

  • 256 GB
  • 512 GB
  • 1 TB

Dit zijn dus dezelfde opslagopties als die van de iPhone Air. De iPhone 16 Pro heeft ook de optie 128 GB. Die is bij de iPhone 17 Pro dus weggevallen.

iPhone 17 Pro Max

17 pro max

De iPhone 17 Pro Max is het enige toestel waarbij je kunt kiezen voor 2 TB opslagruimte. Dit zijn alle opties:

  • 256 GB
  • 512 GB
  • 1 TB
  • 2 TB

Voorganger iPhone 16 Pro Max had de optie voor 2 TB niet en bleef steken op 1 TB. De iPhone 17 Pro Max is dus ook het enige model met 4 opslagopties.

iPhone 17 kopen?

Ben je van plan om een iPhone uit de 17-serie aan te schaffen? Plaats dan gelijk een pre-order, dan heb je het toestel het snelst in huis!

Pre-order bij KPN

Pre-order bij KPN
Pre-order bij Odido

Pre-order bij Odido
Pre-order bij Vodafone

Pre-order bij Vodafone
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl
Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt
Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl
Pre-order bij KPN

Pre-order bij KPN
Pre-order bij Odido

Pre-order bij Odido
Pre-order bij Vodafone

Pre-order bij Vodafone
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl
Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt
Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl
Pre-order bij KPN

Pre-order bij KPN
Pre-order bij Odido

Pre-order bij Odido
Pre-order bij Vodafone

Pre-order bij Vodafone
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl
Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt
Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl
Pre-order bij KPN

Pre-order bij KPN
Pre-order bij Odido

Pre-order bij Odido
Pre-order bij Vodafone

Pre-order bij Vodafone
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl
Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij MediaMarkt
Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij Coolblue
Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Belsimpel
Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Mobiel.nl

Wil je altijd op de hoogte blijven van de hard- en software die Apple uitbrengt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dit maandthema wordt gesponsord doorKPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Achtergrond iPhone-event iPhone Apple iPhone Air iPhone 17 iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max

Bekijk ook

Scherm van de iPhone 17-serie: groter, helderder en zuiniger

Scherm van de iPhone 17-serie: groter, helderder en zuiniger

Gisteren 19:30

Wil jij je oude iPhone verkopen? Zoveel is jouw toestel nog waard!

Wil jij je oude iPhone verkopen? Zoveel is jouw toestel nog waard!

15 september 2025

Levertijd iPhone 17 (Pro): zo is het gesteld met de voorraad

Levertijd iPhone 17 (Pro): zo is het gesteld met de voorraad

15 september 2025

Batterij van de iPhone 17 is véél beter dan die van zijn voorganger

Batterij van de iPhone 17 is véél beter dan die van zijn voorganger

15 september 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple iPhone Air
Apple iPhone Air

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren