iPhone 14 Pro Dynamic Island: dit zijn de leukste memes

Apple gooide met de iPhone 14 Pro de notch overboord en kwam met het nieuwe Dynamic Island. Wij waren enorm verrast en op internet verschenen al snel de mafste afbeeldingen over de nieuwe feature. In dit artikel laten we je de leukste memes rondom het Dynamic Island zien!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dynamic Island memes

Tijdens het iPhone 14 Apple-event vielen er een aantal dingen op. De nieuwe functies zoals het always-on display en de satellietverbinding waren niet echt een verrassing meer. We hadden hier al regelmatig over geschreven in de artikelen met iPhone 14 Pro (Max)-geruchten.

Één onderwerp bleef echter het gesprek van de dag: het Dynamic Island. Hoewel we al wisten dat Apple de notch zou gaan vervangen voor een pilvorm, hadden we niet voorzien dat Apple ook een berg toffe functies aan het nieuwe balkje hadden toegevoegd.

iPhone 14 Pro Dynamic Island: internet gaat los

Natuurlijk is er veel bombarie rondom het ovale balkje ontstaan. Er ging ook al snel verschillende memes op internet rond over het nieuwe Dynamic Island. Verschillende gebruikers vonden het Dynamic Island zelfs op een gat lijken, zodat je de iPhone 14 Pro (Max) aan je sleutelbos kunt hangen.

Een van de grootste zorgen die wij (en het internet) hadden rondom het innovatieve ontwerp is dat je nu constant je selfiecamera aan moet raken. De volgende Dynamic Island-meme slaat dan ook de spijker op de kop!

Vraag jij je misschien af waar je het Dynamic Island kunt vinden? Volgens deze kaart ligt het eiland dicht bij Cupertino in de buurt. Eenvoudig te bereiken vanaf het hoofdkantoor van Apple dus!

Als laatste mogen we natuurlijk niet alle speelse (fan-)ontwerpen vergeten. In combinatie met slimme achtergronden is het dynamische eiland goed te verwerken. De onderstaande crossover tussen het Dynamic Island en Star Trek vonden we het allergrappigst.

Even serieus: de iPhone 14 Pro ziet er goed uit

Dynamic Island is natuurlijk een supertoffe functie en veelbesproken keuze van Apple. In plaats van de camera onder het scherm te plaatsen, kiest het bedrijf ervoor om het tegenovergestelde te doen. Apple heeft van een zwakte zijn kracht gemaakt. In het artikel hieronder vertellen we je wat je allemaal met het Dynamic Island kunt doen.

Lees meer: iPhone 14 Pro – Dynamic Island vervangt notch (en zo ziet het eruit)

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!