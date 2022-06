iOS 16 verklapt: iPhone 14 Pro krijgt always-on scherm

Afgelopen maandag maakte Apple de nieuwe functies van iOS 16 bekend. De test-versie van de software is al vrijgegeven, en in de code zijn hints gevonden die erop wijzen dat de iPhone 14 Pro een always-on scherm krijgt.

iPhone 14 Pro met Always-on

Er gaan al langer geruchten dat er voor de iPhone 14 Pro een display met Always-on in de maak is. Met de functie staat het display ook aan als de iPhone in de sluimerstand staat. Zo is bijvoorbeeld altijd de tijd zichtbaar, of je laatste notificaties.

Nu is er meer bewijs dat Apple inderdaad aan zo’n functie werkt. Nieuwssite 9to5Mac ontdekte meerdere referenties in de code van iOS 16 waaruit blijkt dat een always-on display in ontwikkeling is. In de bèta zijn namelijk drie nieuwe frameworks toegevoegd, die allemaal verwijzingen hebben naar een scherm met always-on.

Hints

De verwijzingen gaan over het beheer van de achtergrondverlichting van het iPhone-scherm. Dit is een belangrijk aspect van een always-on display. De hints wijzen ook duidelijk op een always-on scherm voor de iPhone; het zijn dus geen verwijzingen naar de bestaande always-on functies van de Apple Watch.

Ook zijn er zogeheten hidden flags in iOS 16, die Apple-technici kunnen gebruiken om de always-on-functionaliteit in te schakelen, zelfs op niet-ondersteunende apparaten. Zo kunnen de technici de functie alvast testen op de iPhone 13 Pro.

Een concept van een iPhone met always-on.

Wat heb je eraan?

De Apple Watch Series 5 en nieuwer hebben deze functie namelijk ook. Het klokje geeft de tijd en andere informatie voortdurend weer, ook als je je pols omlaag hebt. Waarschijnlijk laat de iPhone 14 Pro eveneens voortdurend de tijd zien. Mogelijk geldt dit ook voor meldingen, of de widgets die je op het vernieuwde toegangsscherm van iOS 16 plaatst.

Om de always-on-functionaliteit mogelijk te maken, krijgt het nieuwe vlaggenschip een verbeterd ProMotion-scherm. Die kan het scherm op een zeer langzaam tempo verversen: 1 Hz. Dit is één beeld per seconde. Door deze lage frequentie kan het scherm van de iPhone altijd aan blijven, zonder dat dit veel batterij kost. Bij de iPhone 13 Pro is de maximale verversingssnelheid tien keer hoger: 10 Hz.

Alleen iPhone 14 Pro krijgt always-on

De reguliere iPhone 14 en iPhone 14 Max krijgen het Always-on scherm niet. Dit heeft te maken met dat het ProMotion-scherm daar ontbreekt. Het verversen van het scherm gebeurt daar net als bij de iPhone 13 (mini) met 60 keer per seconde, waardoor het display niet geschikt is voor always-on.

