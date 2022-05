Krijgt de iPhone 14 Pro een always-on display? Wij denken van wel

Nog meer nieuws rondom het nieuwe vlaggenschip van Apple. De iPhone 14 Pro gaat mogelijk het langverwachte always-on display krijgen. Lees in dit artikel meer.

ProMotion scherm wijst op mogelijkheid always-on

Vorig jaar vonden we voor het eerst in een iPhone een scherm dat zich 120 keer per seconde ververst. De iPhone 13 Pro-modellen kregen dit zogenoemde ProMotion display. Dit zorgt niet alleen voor een soepele gebruikerservaring, maar brengt bij de juiste afstelling nóg meer voordelen met zich mee.

Ross Young, een analist op gebied van (telefoon)schermen, verwacht dat deze schermen van Apple beter gaan worden en dat daardoor een always-on display op de iPhone 14 Pro ook realistischer is. De geruchten gaan dat de reguliere iPhone 14 helaas nog geen ProMotion scherm heeft, en daardoor dus ook geen always-on display kan krijgen. Lees in dit artikel waarom.

‘Scherm van iPhone 14 Pro krijgt technische update’

Het grote verschil tussen de 120Hz schermen van de iPhone 13 Pro (Max) en de tegenhangers van Android is de mogelijkheid tot vermindering in frequenties van dit scherm. De telefoons die draaien op Android kunnen dalen tot 1 Hz (één beeld per seconde!) en daarmee veel batterij besparen. Dit is handig voor grotendeels stilstaande beelden zoals wat op een always-on display te zien is.

In de iPhone 13 Pro en de Pro Max zijn de ProMotion-displays van Apple echter beperkt tot frequenties tussen 10 Hz en 120 Hz en kunnen dus niet zó ver zakken. Maar wellicht dat dit in de toekomst verandert!

Apple is al bekend met always-on technologie

Young denkt dat Apple het ProMotion-display van de iPhone 14 Pro gaat upgraden. Dan zou de ververssnelheid wél tot die 1 Hz kunnen dalen. Deze technische update zou de weg vrij maken voor een always on-display in de iPhone 14 Pro. Daarnaast zou je telefoon nóg minder energie verbruiken, wat weer goed is voor je accu. De Apple Watch Series 7 kan dit al. Het lijkt dus geen onmogelijk opgave voor Apple.

We hebben al veel geruchten over de nieuwe iPhone 14 ontvangen. Helaas wijst geen enkele erop dat we ook daadwerkelijk een always-on display in de iPhone 14 Pro gaan zien. Maar soms weet Apple ons te verrassen.

