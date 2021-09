Dit is het meest ongeloofwaardige iPhone 13-gerucht (tot nu toe)

De iPhone 13 komt eraan en de geruchtenmolen draait overuren. Bij iPhoned zijn we daarom extra kritisch in onze berichtgeving over het nieuwe model. Dit nieuwe iPhone 13-gerucht laat zien waarom je niet alles moet geloven wat je leest.

Lees verder na de advertentie.

Geloof niet alle iPhone 13-geruchten

Bij iPhoned werken we het hele jaar toe naar de lancering van de nieuwe iPhone. Volgens geruchten wordt de iPhone 13 over een kleine twee weken, op 14 september, officieel aangekondigd. We verwachten dat Apple de uitnodigingen voor dit evenement binnenkort verstuurt.

In aanloop naar de officiële presentatie houdt het bedrijf de kaken stijf op elkaar. Informatie over de nieuwe iPhone is dus altijd onbevestigd. Als journalisten houden we hier rekening mee. We zijn extra kritisch op bronnen en proberen speculatieve claims van de nodige context te voorzien. Als lezer wil je immers niet blij gemaakt worden met een dode mus.

Dankzij alle geruchten hebben we al een redelijk compleet beeld van de iPhone 13. Van het scherm, design, prijs tot aan nieuwe functies: vrijwel alle informatie is al gelekt. Op een gegeven moment begint de geruchtenmolen zich echter te herhalen. In die fase zitten we momenteel, nu nog maar een paar nachtjes slapen is tot de officiële aankondiging.

Lees ook: iPhone 13: op deze 5 functies moet je nog langer wachten

Dit iPhone 13-gerucht spant de kroon

Maar, zo nu en dan steken er geruchten de kop op die overduidelijk vals zijn. Het leek ons als redactie daarom een goed moment om zo’n bericht eens te behandelen, zodat jullie als lezers een beter beeld krijgen van ons werk.

Ditmaal staan we stil bij een claim van Twitter-gebruiker onlytruejosh, die geen bekende in het ‘Apple-wereldje’ is. Josh plaatste op 24 augustus een tweet waarin hij beweert dat Apple een speciale hoes voor de iPhone 13 gaat uitbrengen.

🚨 APPLE LEAK



iPhone 13 series is set to have a custom case with attachable camera lenses for increased zoom on the telephoto lens



Image coming soon



This is massive 🤯



Expect a release in Spring 2022 – not quite ready yet sadly — Josh 💙 (@onlytruejosh) August 24, 2021

Zie je niets? Tik hier om de tweet te bekijken

Deze case dient niet alleen ter bescherming, maar voegt ook een functie toe. De hoes zou namelijk de mogelijkheden van je iPhone-telefotolens uitbreiden.

Kort samengevat: wanneer je je telefoon in de case plaatst, kun je verder inzoomen tijdens het filmen en fotograferen. Om dit voor elkaar te krijgen, zitten er speciale lenzen in het hoesje. Via bluetooth maakt deze contact met de iPhone 13 en blijft de impact op de batterijduur beperkt. Volgens Josh kunnen we er in de lente van 2022 mee aan de slag.

Waarom dit gerucht onzin is

Het lijkt ons heel sterk dat Apple daadwerkelijk een iPhone 13-camerahoes gaat uitbrengen. Op die manier breekt het bedrijf namelijk met haar less is more-designfilosofie. Een extra beschermhoes doet het bekroonde design van iPhones de das om.

Bovendien heeft het bedrijf niks met modulaire smartphones. Daar waar Android-fabrikanten als LG een paar jaar geleden experimenteerden met toestellen die je zelfstandig kon uitbreiden, bijvoorbeeld door een extra lens op een toestel te ‘plakken’, vaart Apple al jaren een meer behouden koers.

Iedere nieuwe iPhone ziet er ongeveer hetzelfde uit als zijn voorganger. Ook aan functies wordt weinig gesleuteld. Uiteraard zijn nieuwe modellen beter en sneller dan eerdere modellen, maar het fundament is altijd hetzelfde.

De meest opmerkelijke toevoeging aan de iPhone 12 is bijvoorbeeld MagSafe, de magnetische aansluiting waardoor je draadloos kunt opladen. Het lijkt ons heel sterk dat Apple ineens van koers verandert en accessoires gaat maken om de iPhone 13 fysiek te upgraden.

Op naar de iPhone 13

Om een lang verhaal kort te maken: geloof niet alles wat je leest over de iPhone 13. Bij iPhoned doen we dan ook ons best om jou zo goed mogelijk geïnformeerd te houden.

Gelukkig komt er binnenkort een einde aan alle iPhone 13-geruchten, want de presentatie staat voor de deur. In onderstaande video praten we je in vogelvlucht bij over de belangrijkste verwachtingen.