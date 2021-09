iPhone 13: op deze 5 functies moet je nog langer wachten

Over een paar weken wordt eindelijk de iPhone 13 gepresenteerd. Elke dag horen we nieuwe geruchten. Daarom is het tijd voor een round-up van functies die echt níét naar de nieuwe iPhone 13 komen en geruchten die absoluut niet kloppen.

1. Touch ID in het scherm

Face ID is erg fijn om je telefoon mee te ontgrendelen. Kijk naar je iPhone en hij staat al voor je klaar. Tenzij je een mondkapje op hebt natuurlijk, wat tegenwoordig nog steeds goed zou kunnen. In dat geval is een vingerafdrukscanner à la Touch ID beter.

Hoewel Apple al aan een nieuwe versie van Touch ID werkt – die zit onder het scherm – haalt deze nog niet de release dit jaar. En ook Touch ID geïntegreerd in de aan/uit-knop (zoals bij de iPad Air) lijkt er dit jaar niet te komen.

2. Een nieuw design

De iPhone van afgelopen jaar kreeg voor het eerst sinds de iPhone X weer een compleet nieuw design. De achterkant met aflopende randen was verleden tijd, en daarvoor in de plaats kregen we een strak en vlak design dat een beetje doet denken aan de iPhone 4 uit 2010.

De iPhone 13 zal er in de basis hetzelfde uitzien als de 12, maar dan met een kleinere ‘notch’ en een gewijzigde cameramodule aan de achterkant.

Uiteraard zal de iPhone 13 weer in nieuwe kleuren beschikbaar zijn. De heetste kandidaat van dit moment? Een nieuwe variant op het reeds bekende ‘Rose Gold’, te zien op vermeende foto’s van de iPhone 13.

3. Een M1-chip in de iPhone

De iPad Pro van dit jaar kreeg dezelfde superkrachtige chip die ook al in de MacBooks van afgelopen jaar zat, de zogeheten M1. Zou het dan niet ook kunnen dat de iPhone zo’n krachtige desktop-chip krijgt? Nou nee, waarschijnlijk niet, ook al had een designer een mooi concept ervoor bedacht.

Allereerst biedt de M1-processor bijna te veel rekenkracht voor een mobiele telefoon. Deze chip is erg energiezuinig, maar door het hoge aantal kernen verbruikt hij toch meer energie dan de gemiddelde iPhone-processor.

Ten tweede is de M1 eigenlijk een afgeleide van de A14 Bionic-chip uit de iPhone 12. Waarschijnlijker is dus dat Apple in de iPhone 13 een A15 Bionic stopt, die dan de basis vormt voor een M2-chip. Deze zou dan weer voor de iPads en MacBooks kunnen worden gebruikt.

4. Een iPhone 13 zonder aansluitingen

Ooit waren er geruchten dat in 2021 een iPhone met geen enkele aansluiting meer uit zou komen. Want waarvoor heb je die nog nodig? We kunnen draadloos opladen, draadloos naar muziek luisteren en draadloos bestanden op onze iPhone zetten. Eerstgenoemde is dankzij MagSafe zelfs bijzonder chic en eenvoudig geworden.

Helaas, maar de iPhone 13 lijkt niet de eerste telefoon van Apple zonder aansluitingen te worden. Het schijnt dat Apple pas volgend jaar zover is.

5. Een usb-c-aansluiting dan?

Maar oké, als er dan wel een aansluiting op moet zitten, wordt dat dan tenminste usb-c, zoals op de MacBook, iPad Air en iPad Pro? Ook hierover hoorden we in het verleden een aantal geruchten. Met name vanwege de EU, die graag wil dat alle smartphones dezelfde aansluiting hebben om op te laden.

In principe zou usb-c hiervoor de perfecte oplossing zijn. Maar omdat het dus erg waarschijnlijk is dat de iPhone van volgend jaar helemaal geen aansluitingen meer heeft, zien we dit niet voor één modeljaar gebeuren.

iPhone 13 functies – welke dan wel?

Nu weet je dus wat voor functies je niet hoeft te verwachten als de iPhone 13 over een of twee weken gepresenteerd wordt. Maar welke dan wel? Bekijk vooral onderstaande video waarin we onze verwachtingen op een rij zetten.