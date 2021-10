‘Apple verlaagt iPhone 13-productie vanwege chiptekorten’

De voorraad van de iPhone 13 Pro loopt op, en het lijkt erop dat hier niet snel verbetering in komt. Door aanhoudende chiptekorten zou Apple maar liefst tien miljoen iPhone 13-modellen minder produceren.

iPhone 13 productie lager door chiptekort

Dit meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Apple hoopte in de laatste drie maanden van 2021 ongeveer 90 miljoen iPhone 13-modellen te produceren. Dit plan heeft het bedrijf moeten bijstellen: Apple verwacht tien miljoen exemplaren minder te kunnen maken.

Het terugschroeven van de productie is nodig doordat Apple-leveranciers Broadcom en Texas Instruments niet genoeg chips kunnen leveren. Tot nu toe ondervond Apple nauwelijks hinder van het wereldwijde chiptekort. Vanwege de enorme schaal en populariteit bleef de techgigant topprioriteit bij leveranciers.

Nu lijken de problemen het bedrijf uit Cupertino dus ook te treffen. Voor Apple komt dit niet onverwachts; het bedrijf waarschuwde eerder al dat het te maken zou krijgen met leveringsbeperkingen van de iPhone en iPad. Het lijkt er niet op dat de situatie snel beter wordt. Grote chipfabrikanten stellen dat de vraag het aanbod in het komende jaar zal blijven overtreffen – mogelijk ook nog daarna.

Levertijden lopen op

De tekorten hebben al invloed op de levertijden van de meest geavanceerde toestellen: de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Bestel je er nu een, dan is de levertijd twee tot vier weken. In ons overzicht met de iPhone 13 Pro levertijden lees je per webshop en provider hoelang ze erover doen om de gloednieuwe toestellen te leveren.

De goedkopere iPhone 13 en iPhone 13 mini heb je (vooralsnog) wel snel in huis. Bestel je hem nu, dan heb je hem vaak al ongeveer binnen een week binnen. Benieuwd naar de verschillen tussen de goedkopere, en geavanceerdere modellen? In het artikel iPhone 13 vs iPhone 13 Pro lees je er alles over.